Harry Styles en Bogotá: horario, recomendaciones y datos para disfrutar concierto

Por primera vez en solitario se presentará en Colombia el cantante Harry Styles, considerado el hombre más sexy del mundo según la revista The Rolling Stone, además de la gran revelación de la música del momento. El intérprete de éxitos como Sign of the Times, As It Was, Story of My Life, Kiss You, Night Changes, y ex integrante del grupo One Direction llega a Bogotá, procedente de México, donde se presentó este viernes 25 en la capital azteca.Después de Bogotá, Love on Tour como ha denominado su gira el inglés, seguirá luego a Perú y Chile.

Harry Styles cantará en Bogotá este domingo 27 de noviembre Foto: Pham

El concierto en Bogotá será en el Coliseo Live, ubicado sobre la calle 80, este domingo 27 de noviembre. Para estas fechas, las personas que adquirieron boletas deben haber atendido las recomendaciones y mensajes que anteriormente realizó la compañía Ocesa Colombia, que anunció hace varias semanas que el concierto no se realizará en el Salitre, como inicialmente estaba planeado, sino en el mencionado Coliseo Live.

Así las cosas, la organización del show emitió un boletín con recomendaciones muy específicas que deberá acatar las personas que disfrutarán del concierto y restricciones, como, por ejemplo, acampar en inmediaciones del recinto.

Las recomendaciones del Coliseo Live y Ocesa Colombia para concierto de Harry Styles

A continuación, los puntos que los empresarios han comunicado a los asistentes al recital del artista británico de 28 años, que incluyen desde horas de ingreso, transporte hasta atuendos.

1. No será permitido acampar en el Coliseo Live o en sus inmediaciones.

2. No será permitida ningún tipo de acción o iniciativa por parte de los asistentes que dificulte el plan de logística o que afecte el flujo de movilidad, la seguridad e integridad de los transeúntes, asistentes del espectáculo y los inmuebles que están en las inmediaciones al Coliseo Live.

3. La recepción autorizada de asistentes será únicamente desde las 6 a.m. del día del concierto Domingo 27 de noviembre en el Coliseo Live. Cada localidad tendrá un acceso claramente identificado.

4. Asegúrese de descargar su boleta digital, el celular con batería y el brillo de la pantalla al máximo para facilitar la lectura. Si recibió un correo indicándole que debe reclamar previamente sus entradas en un punto físico, debe hacerlo con anticipación.

5. El Coliseo Live ha dispuesto oferta de buses para el recorrido Bogotá - Coliseo Live desde las 5 a.m. hasta las 8 p.m., en los siguientes puntos de acopio que se podrán reservar en www.taquillalive.com: Carulla Alhambra, Maloka y Cedritos.

6. No se permitirá el ingreso de alimentos y bebidas. El Coliseo Live tendrá una oferta variada de alimentos y bebidas.

7. No se permitirá el ingreso de armas, objetos cortopunzantes, palos, cinturones con hebillas, o cualquier otro elemento contundente o que pudiera generar un riesgo a la vida, a la salud y a la integridad física de los asistentes al espectáculo.

8. Recomendamos ir con zapatos, ropa cómoda e impermeable, en caso de lluvia.

9. Tendremos todos los servicios necesarios, así como seguridad y atención médica básica para que tengan la mejor experiencia en la espera, antes de dar inicio al espectáculo.

