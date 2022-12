Kiss se despide de Colombia en histórico concierto. Prográmate en abril del 2023.

Después de visitar Colombia para su concierto en Bogotá el pasado 7 de mayo en el Movistar Arena como parte de su tour Kiss End Of The Road, el cual fue catalogada por expertos y el público como un derroche de talento y energía en vivo, la banda estadounidense Kiss ha anunciado su regreso al país en 2023, esta vez como parte definitiva de su despedida de los escenarios. El nuevo concierto que promete estar al nivel de los más históricos que han pisado la capital, está previsto para el sábado 15 de abril como parte del multitudinario show Monster Of Rock en el que compartirán cartel con otras legendarias agrupaciones del hard rock y el heavy metal.

Kiss regresa a Colombia el próximo 15 de abril. Foto: Cortesía A&E

Te puede interesar: ‘Por primera vez un boy band de K-Pop visita Colombia. NCT 127 vendrá a concierto’.

¿QUÉ ES MONSTER OF ROCK CON KISS Y MÁS?

Monster Of Rock es una reconocida franquicia de conciertos en vivo especializada en los géneros hard rock y heavy metal que desde 1980 ha visitado con históricas presentaciones de las más reconocidas bandas de esta música países como Inglaterra, Brasil, Rusia y Estados Unidos. Esta será la primera vez este show llega a Colombia y, para su show inaugural en la capital junto con el que sería el último concierto en vivo de Kiss, también presentará en escena a otros legendarios del rock como Scorpions, Deep Purple, Helloween y Saxon, bandas que han marcado a generaciones y mantienen vigente a través de las décadas el rugir y el furor de estas notas y estilo de vida.

Te puede interesar: ‘Conciertos gratis de grandes artistas en Navidad. Agenda del Aguinaldo Boyacense’.

ESCENARIO Y CUÁNTO CUESTAN LAS BOLETAS

El próximo sábado 15 de abril el Estadio El Campín de Bogotá será el escenario anfitrión de Monster Of Rock, concierto que presentará en una sola noche a Kiss, Scorpions, Deep Purple, Helloween y Saxon. Tras una exitosa preventa en la que 10 mil personas ya aseguraron su entrada para este espectáculo, se abre la venta abierta al público general en Etapa 1 y Etapa 2, por medio del portal de EntradasAmarillas.com y en varias localidades, así: Norte Baja $189.000; Oriental Norte Baja $259.000; Norte Alta $259.000, Gramilla General $329.000; Occidental Alta $439.000; Oriental Alta $499.000; Oriental Baja $599.000; Occidental Baja $649.000 y Gramilla VIP $750.000. Todos los valores más coste de servicio y hasta agotar inventario por etapa y localidad.

Te puede interesar: ‘Cirque Du Soleil regresa a Colombia: fecha y precios de la boletería’.