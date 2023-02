¿La serie de ‘Ventino: el precio de la gloria’ es realidad o ficción?

Muy pronto llegará a las pantallas de Caracol Televisión ‘Ventino, el precio de la gloria’, una historia musical que cuenta cómo cuatro jóvenes, que sin quererlo, se verán envueltas en un plan de venganza por parte de una mujer que hará todo lo posible por dañar su camino al estrellato musical.

Sus protagonistas, la integrantes de Ventino, nos aseguraron que la historia no está basada en su carrera musical, ni personal. La trama inicia cuando Martina Pumarejo, una ambiciosa joven de 17 años, tras llevarse a la cama al novio de su mejor amiga queda en embarazo. Para no poner su reputación ni su vida en riesgo decide alejarse de todo y tener a su hija sola para luego abandonarla y seguir adelante con sus planes tal cual como si no hubiera pasado nada.

Te puede interesar: ‘Joker 2′: ¿Hay peleas entre Lady Gaga y Joaquin Phoenix en las grabaciones?

Sus protagonistas hablan de la serie

Carolina Gómez, la actriz que interpreta a Martina Pumarejo, asegura que: “Este es un personaje complejo, pero también es una mujer carismática, divertida, entradora y visualmente encantadora. ¡Es única! Una mujer que representa el poder, el talento, y el trabajo y que ha sobrevivido en una industria regida por hombres. Esto la ha convertido en un ser hábil, con tesón e inteligente para manipular a su favor. No existe otra mujer en la industria de la música Latinoamericana que tenga el alcance profesional y el poder que ella ha logrado siendo mujer”.

Makis de Ángulo, integrante del grupo Ventino, da las razones por las que ningún televidente puede perderse esta serie: “Es una historia en la que van a sentir de todo: amor, odio, se van a reír, van a llorar… hay muchas historias con las que uno se puede enganchar y en cada capítulo pasan demasiadas cosas así que no se pueden perder ni un segundo”.

Finalmente, Natalia Afanador asegura que: “Fue mi primera vez actuando y sin duda fue una experiencia que nunca voy a olvidar. Aunque empecé muy nerviosa, los meses y el equipo me fueron dando las herramientas y la seguridad para construir un personaje muy lindo. Aprendí muchísimo y me quedó gustando”.

Te puede interesar: ‘La primera vez’: estos son los personajes de la nueva serie de Netflix

Te puede interesar: Las noticias de entretenimiento que son tendencia en Revista Vea