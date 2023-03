“Lo que le dicen a los hijos duele más”, Daniela Ospina sobre situación con Salomé

Desde el inicio de la relación entre Daniela Ospina y James Rodríguez, la empresaria y el futbolista siempre han estado en el foco de los medios de comunicación. De igual modo, su hija Salomé, también ha sido noticia por sus habilidades en el baile y divertidos videos en redes sociales.

Sin embargo, en entrevista con el programa ‘Buen Día Colombia’, Daniela aseguró que de un tiempo para acá dejó de publicar contenido sobre su hija, debido a las críticas que recibe en redes sociales, tema que la ha afectado emocionalmente.

Salomé será la voz de uno de los personajes animados de Kaoti. Foto: Instagram - Instagram

Daniela Ospina habla sobre Salomé

“A mí me pueden decir lo que quieran y he aprendido a manejarlo, pero que les hablen a los hijos es más duro. Daniela aseguró que le gustaría compartir más contenido en redes sociales sobre los talentos de su hija, pero se abstiene de hacerlo, por los comentarios negativos de algunos internautas.

“Me gustaría mostrar más videos de su baile, porque creo que tiene un gran talento, y lo practica para mejorarlo, pero se me hace difícil porque estamos en un mundo en el que detrás de las pantallas es fácil juzgar”, aseguró en el matutino.

Además, la paisa habló sobre su actual relación con James Rodríguez, asegurando que sostenían un contacto maduro en torno a su hija.

“Hemos sido muy maduros y somos agradecidos el uno con el otro por todas las cosas que vivimos en nuestro pasado, por habernos dado lo que ambos más amamos, nuestra hija. Siempre he dicho que los errores de los grandes no los tienen que pagar los chiquitos y por eso es que lo he cuidado, el corazón de mi hija”, dijo.

