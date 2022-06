Los Internacionales Rayos de México lideraron concierto benéfico en Neos Centro

La legendaria agrupación internacional arribó a Colombia esta semana por una noble causa. De la mano de Neos Centro, un centro comercial ubicado en la zona de San Victorino en Bogotá, cuyo gerente es Yansen Estupiñán, realizaron un concierto con el fin de apoyar a los niños de bajos recursos del centro de la capital del país.

Los fanáticos de la agrupación de éxitos como Billete verde, no tuvieron que pagar un boleto de entrada para verlos; en cambio, llevaron un kit escolar que sería donado a los niños. “Un evento lindo, hermosísimo porque se refiere a los niños. Estamos haciendo este evento para recaudar útiles escolares para todos los niños que probablemente no tienen para comprar lápices, cuadernos, etc. Contentísimos de estar en Colombia haciendo este evento social”, afirmaron los artistas, quienes se mostraron muy emocionados minutos previos al evento.

De igual manera, los integrantes de la agrupación resaltaron la importancia de devolverle a sus seguidores el cariño y apoyo que le han brindado a lo largo de su carrera. “Para nosotros tiene un significado muy especial ya que el país y toda la gente de Colombia nos ha arropado desde hace muchísimos años en su corazón, generaciones tras generaciones crecen escuchando Billete verde, y todos estos éxitos que se han estado dando a través de nuestra carrrera. Para nosotros es muy importante poderles regresar de cierta manera ese amor, ese cariño que nos hacen sentir. Los internacionales Rayos de México les queremos dar este momento de nosotros a cambio de regresarles una sonrisa y una oportunidad para seguir estudiando”.

Junto a ellos, también estuvo el cantante de música popular, Kevin Leiva, una joven revelación de este género musical que viene conquistando al público.

