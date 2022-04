Madonna y Jlo en Colombia ¿Estarán o no en el concierto de Maluma en Medellín?

El próximo 30 de abril el cantante colombiano Maluma llegará al Atanasio Girardot en Medellín para brindar un gran show. Sus fanáticos están enloquecidos, pues de acuerdo con una información entregada por el periodista Carlos Ochoa, una de las sorpresas que tendrá el concierto es que Madonna acompañará al Pretty Boy en el escenario. “Dicen que la reina del pop volvería a Medellín y que sería una sorpresa espectacular. Llegaría a las seis de la tarde y se iría a las once de la noche, vendría solamente a cantar el famoso tema ‘Medellín’, de su álbum Madame X”, comentó el también presentador.

#UPDATE: Medios locales confirman que Madonna llegó a Medellín ayer a las 3PM en vuelo privado y bajo total hermetismo. Se estaría hospedando en el Hotel Intercontinental 🌺



Durante el show, interpretaría 2 canciones junto a Maluma. pic.twitter.com/1XvGj9BkQ5 — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) April 29, 2022

Sin embargo, Madonna no sería la única invitada al concierto. La Diva del Bronx, JLo, también arribaría al país para acompañar a Maluma en su show, para interpretar junto a su colega las canciones de Marry me, película en la cual actuaron juntos. Por ahora, la información no ha sido confirmada, pero de ser así, serían varias las sorpresas con las que el artista antioqueño haría de su presentación una de las más especiales de su carrera musical. Aunque el medio local El Colombiano confirmó en una reciente nota que Jennifer López y Carlos Rivera, otro de los artistas que supuestamente estaría en el concierto, no llegarán ese sábado al Atanasio Girardot.

En entrevista con el programa El Hormiguero, el colombiano aseguró: “Eso me pone un poquito nervioso porque veo a mis amigos, veo a mi familia. Cantar en mi tierra es como cantar en la sala de mi casa”.

Otra de las sorpresas que tendría el concierto es que será exhibida la figura de cera que le realizó el museo Madame Tussauds. Con ese gran show, Maluma celebrará sus 10 años de carrera musical, precisamente en la ciudad que lo vio nacer.