Netflix canceló la tercera temporada de Sexo/Vida por esta escena

En 25 de junio de 2021, Netflix lanzó la primera temporada de Sexo/Vida, serie protagonizada por Adam Demos y Sarah Shahi. La producción, narra la vida de una esposa y madre que emprende un viaje lleno de fantasía por el camino de los recuerdos que pone su presente en conflicto con su pasado adolescente.

Además de su apasionado contenido, en ese entonces, la serie se volvió viral por una explicita escena en el minuto 19:50 del capítulo tres, en la que se observan las partes íntimas de un de los actores. Esta escena se volvió tendencia en todas las redes sociales.

A principios de marzo de este año, se lanzó la segunda temporada de la serie y, aunque ya se había hablado de una tercera producción, Netflix informó su cancelación por medio de un portavoz.

¿Por qué se cancela la tercera temporada?

De acuerdo con el vocero de Netflix la segunda temporada de la serie tuvo un final “natural”, destacando que el romanticismo fue clave para que los personajes tuvieran un final feliz. Y aunque el streaming agradeció el trabajo realizado por el equipo, la actriz Sarah Shahi, quien le da vida a Billie Connelly, mostró su descontento con la decisión.

“Definitivamente no tuve el apoyo que tuve con la primera temporada. No voy a dejar la serie, pero definitivamente no tuve el apoyo que tuve con la primera de las personas involucradas en la serie. Nunca voy a volver a trabajar para Netflix después de decir todo esto”, dijo en el podcast ‘Not Skinny But Not Fat’:

