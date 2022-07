Netflix, te contamos lo que no sabes del gigante del streaming

Netflix Foto: Pexels

1. Un cuarto de siglo de Netflix

Aunque solo en los últimos años se ha popularizado, al punto de ser la plataforma con más usuarios en el mundo, en realidad esta cumplirá 25 años en agosto próximo. Uno de sus creadores, la ideó luego de experimentar un descontento cuando le cobraron una multa en BlockBuster por no devolver el dvd cuando debía. La anécdota del es ya estudiada y enseñada en las academias de marketing y carreras digitales y se remonta a 1997 cuando Redd Hasting pagó 40 dólares por no devolver la película Apolo 13 a tiempo. Entonces con sus amigos pensó que sería ideal alquiler DVD desde casa, sin pagos por demoras. EL negocio se lo propusieron en el 2000 a BlockBuster, pero la compañía no aceptó. Ya es de dominio público que Netflix arrancó con mayor fuerza y Blockbuster terminó acabándose.

2. Distintos nombres antes de Netflix

Antes de llamarse Netflix, sus creadores Marc Randolph y Redd Hastings barajaron varios nombres. Pensaron en Direcpix.com, Replay y Luna.com. Este último porque así se llamaba la mascota de Randollph. Como ningún nombre los convencía funcionaron un tiempo como kibble.com. Después llegó Netflix y no hubo dudas de que así se llamaría.

3. La serie dorada

Aunque hoy en día las series pululan en el servidor no se puede olvidar que fue House of Cards el primer gran éxito propio de ese servicio. La producción se convirtió en la primera de una plataforma en ganar un Globo de Oro. Lo hizo Robin Wright al obtener el galardón como mejor Actriz de un drama.

4. Imbatibles

En sus inicios Breaking Bad fue la primera gran serie maratoneada cuando estuvo disponible en la oferta. Otras que han sido exitosas del streaming son La casa de papel, que estuvo como la más vista por varios años, luego El juego del calamar, que continúa en ese podio.

5. Netflix mira lo local

En 2018 Netflix estrenó la primera serie con factura, historia y talento histriónico colombiana en su plataforma. Se trató de Distrito Salvaje, protagonizada por Juan pablo Raba, la cual fue aplaudida internacionalmente y reiteró al actor en su internacionalización.

6. Domicilios de Netflix

Aunque sus creadores son de Boston, el gigante audiovisual, como muchas otras empresas de tecnología, nació en California. La sede principal de Neflix está situada en Los Gatos, aunque naturalmente cuenta con oficinas alrededor del mundo. Así mismo con productoras aliadas que desarrollan contenido por encargo para la compañía.

7. Números y más números

Aunque hoy es la plataforma más grande en cuanto a usuarios no fue hasta el 2003 que Netflix registró ganancias importantes cercanas a los 6,5 millones de dólares. La pandemia a diferencia de muchos sectores les vino bien pues en el encierro sus usuarios se elevaron exponencialmente. En enero del este año se habló de 221 millones de suscriptores alrededor del mundo.