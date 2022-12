Pipe Bueno celebra hoy y mañana 15 años de carrera artística en Medellín y Bogotá.

El cantante Pipe Bueno es sin lugar a duda uno de los artistas más queridos por los colombianos, quien durante 15 años ha compartido su talento con millones de seguidores, quienes, desde su primer gran éxito, Recostada en la cama, se dejaron cautivar por la voz y el carisma de este caleño. Precisamente el día de hoy, 9 de diciembre, Pipe inicia el festejo de estos años de trayectoria artística con su concierto en Medellín para continuar el día de mañana, 10 de diciembre, en Bogotá. Serán dos shows cargados de sorpresas, mucha música popular y la emotividad propia de una celebración tan importante para su vida y para su género musical, el cual él ayudó a renovar.

Pipe Bueno Foto: JAIRO QUINTERO - JAIRO QUINTERO

ESCENARIOS Y NÓMINA DE SUS CONCIERTOS

Pipe Bueno celebrará 15 años en la música con un par de shows titulados Mis dos mundos. Su primer concierto se realizará hoy en el Centro de Eventos La Macarena de Medellín, en donde compartirá escenario con Jessi Uribe, Alzate, Jhonny Rivera, El Charrito Negro, Luisito Muñoz y Luis Alfonso. En Bogotá se presentará en el Movistar Arena este sábado 10 de diciembre, escenario que por primera vez se engalana con lo mejor de la música popular y los éxitos del artista nacido en Cali, quien además estará acompañado en la capital del país por Jessi Uribe, Alzata y Jhonny Rivera. Para ambos recitales contará con otros invitados sorpresa y el mejor mariachi en vivo.

MUCHOS ÉXITOS Y MÁS SORPRESAS

Durante las dos fechas de celebración de 15 años de carrera artística Pipe Bueno interpretará reconocidos temas como: Recostada en la Cama, Te parece poco, No voy a morir, Si yo fuera ladrón, Me Enamore, A Primera Vista, Mala, Al son que me Toquen Bailo, Este Amor No Murió, Te Hubieras Ido Antes, Dueño de Ti, Perdóname, Cupido Fallo y Guaro, entre otros; muchos de estos temas los interpretará a dúo con sus amigos y colegas en versiones especiales, siempre fiel a su esencia popular. Además de mariachi en vivo se dice que podrían llegar otros invitados no anunciados y se habla que también podría haber alguna sorpresa o interpretación del género pop urbano, con el cual también ha coqueteado el artista y del cual el caleño tiene amigos cercanos.

Las puertas para ambos escenarios en Medellín y Bogotá abren a las 4:00 p.m. de este viernes y sábado, y aunque la venta de boletería fue todo un éxito desde el anuncio de la celebración, aún habría disponibles algunas entradas que se pueden conseguir a través del portal LaTiquetera.com para Medellín y TuBoleta.com para Bogotá. Sin duda alguna dos conciertos imperdibles y perfectos para celebrar cantando la exitosa carrera de Pipe Bueno.

