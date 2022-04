¿Por qué a Natalia Durán le molesta que le digan a su padre abusador, si lo es?

Natalia Durán subió un emotivo video a sus redes Foto: Instagram

Este lunes en la tarde Natalia Durán fue el personaje invitado a un conversatorio sobre resiliencia, perdón y reconciliación en el stand de El Espectador en el marco de la Feria del Libro de Bogotá, FILBO. En el evento, convocado por VEA y que fue trasmitido en las redes de la revista, la actriz reveló en qué está su salud actualmente, cómo ha sido el proceso que ha enfrentado por meses, no solo por el síndrome de Asia que desarrolló desde años atrás y que le ha dejado secuelas físicas, sino por el cáncer de tiroides que le fue diagnosticado. Así mismo detalló sobre la sanidad integral que ha practicado desde que fue diagnosticada.

La actriz que además de los tratamientos médicos, que han involucrado tres cirugías y yodoterapia, también ha querido someterse a terapia emocional y echar mano de herramientas que van desde una buena alimentación, hábitos sanos, meditación, lecturas, videos hasta talleres y elaboraciones propias que hoy le permiten asegurar que su enfermedad ha estado estrechamente ligada con el manejo de las emociones. En su caso el abuso infantil que sufrió, por parte de su padre biológico ha sido determinante.

Natalia Durán: “Siento una gran compasión y amor”

No obstante, también reiteró que lo perdonó y al referirse al tema confesó que siente molestia de que cataloguen a su padre como abusador, pues en su proceso ha comprendido su comportamiento. “Me molesta mucho que se refieran a mi papá biológico como el abusador, me molesta mucho…lo veo en este momento con gran compasión como una persona víctima y no tuvo la oportunidad de tener amor. ¿que hizo? Replicar (ese comportamiento) ¿qué haría en este momento: denunciarlo y refrenarlo, pero adentro siento una gran compasión y amor. Creo que si se puede perdonar todo…”.

También te puede interesar: Natalia Durán revela cómo perdonó a su padre biológico

De igual manera, Natalia anticipó que ya tiene listo los talleres que junto a un grupo de conocedores y expertos en terapia para dar a personas que tengan procesos similares como parte de esa sanación integral, que ella considera vital para enfrentar enfermedades.

Aquí las noticias que son tendencia