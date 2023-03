¿Qué corre por tus venas? Emmanuel Esparza en la piel de un estafador

Hace 10 años el director y escritor Felipe Vallejo le mostró a Emmanuel Esparza, famoso en Colombia por producciones como La Pola, Mentiras verdaderas y recientemente La Reina de Indias y el conquistador, un guion sobre unos estafadores internacionales. La historia estaba inspirada en un robo registrado por las noticias nacionales que rayaba en lo absurdo por la sencillez con la que se llevó a cabo el delito. Después de pandemia esa historia se convirtió en una película. Se llama ¿Qué corre por tus venas? y la estelariza el español, quien además aparece como productor asociado.

En la cinematografía colombiana abundan las películas sobre dramas, comedias románticas e incluso de terror. En ¿Qué corre por tus venas? quisieron apostarle a la acción, al estilo del cine hollywoodense, naturalmente con las limitaciones de presupuesto de las producciones colombianas si se comparan con las extranjeras. Esta limitación la destaca Emmanuel pues significó un esfuerzo importante lograrla. “La gente intenta bajar el riesgo al mínimo haciendo comedias románticas de terror. Hacer una película de acción con poco presupuesto es un riesgo, algo titánico…”

El actor que interpreta en la historia a Hollywood no es el galán usual. Se trata de uno de los maleantes. “No es para nada el bueno de la película pero es tan carismático que acabas queriendo que se salga con la suya”, comenta Esparza quien comparte con Lina Restrepo, Diana Mendoza, Luis Fernando Salas y Marco Tostado.

Otro aspecto que distingue a la cinta que está en simultánea nacional es que fue rodada en Ibagué, a donde su director se trasladó en pandemia y descubrió que era una ciudad que podría aprovecharse por su temperatura, paisajes y clima. La capital musical de Colombia no resultó nueva para Emmanuel quien ya había ido en varias oportunidades ya que allí residía Santiago Cruz, un buen amigo suyo.

De qué se trata ¿Qué corre por tus venas?

“Un grupo de glamurosos y apuestos estafadores internacionales deciden dar su último gran golpe en Latinoamérica. Están en Colombia por algo más que billetes, ¡el plan perfecto! una última jugada memorable”, reza la sinopsis de la cinta que sin duda evoca sus similares extranjeras, de hecho, Emmanuel encontró en este rol una oportunidad sin igual para su deleite. “No te voy a mentir tanto Felipe como yo somos cinéfilos enfermizos. No me hizo falta ir a ver ninguna (película de acción de Hollywood) porque las tengo todas en mi cabeza. Nos sabemos directores, actores, guiones y hasta los diálogos”, comenta el actor que tuvo eso en cuenta a la hora de construir Hollywood, su personaje, especialmente el rol de Robert de Niro en la cinta Heat, traducida al español como Fuego contra fuego.

Emmanuel, quien actualmente graba la serie de Caracol para Netflix Romina poderosa, al tiempo que esta en temporada de la obra del teatro Libre ART, reveló a Vea que esta cinta la hizo como se deben hacer las de acción “Se cuenta con las tripas y el corazón…”, por ello las escenas fuertes, persecuciones y demás de su personaje las asumió él mismo. Eso sin contar que sacrificó su cabellera y se rapó para una escena de la cinta. Curiosamente este es el look que ha llevado desde entonces Esparza. La cinta se rodó en 4 semanas.