Róbinson Díaz en teatro: “estamos ofreciendo terror con La dama de negro”

Robinson Díaz tendrá una intensa temporada de teatro del terror en Bogotá Foto: Carlos Lema P

Róbinson Díaz es considerado uno de los mejores actores colombianos. Su talento le ha permitido sobresalir tanto en televisión como en cine y en teatro. Internacionalmente su papel en El Señor de los cielos lo ha llevado ser artista de Telemundo y más recientemente ha sido nuevamente convocado para una aparición especial en la octava temporada de la saga.

Para actuar en televisión Róbinson, al parecer, se ha vuelto cada vez más exigente, por ello ya no se ve con tanta regularidad en la pantalla chica. “El arte de esperar que supone trabajar en televisión ya no va conmigo porque no voy a estar esperado a que me llamen si no que tengo que hacer teatro y a mí me gusta mucho hacer teatro. Es el arte de mi vida”, comenta el actor que trabaja en tablas constantemente y encuentra verdadero deleite allí. Junto a su esposa, la actriz, productora y escritora Adriana Arango y su hijo Juan José, que también se inclinó por las artes, pero detrás de escena, fundó La Tropa, una empresa que encuentra en el teatro su mayor actividad.

Y es justamente con La Tropa que Robinson vuelve a protagonizar La dama de negro, una obra que lleva cuatro temporadas en el país, todas con el antioqueño como estelar, y es considerada una pieza clásica del teatro y tal vez la mejor en cuanto a terror.

A ROBINSON DÍAZ LE GUSTA ATERRORIZAR

Róbinson explicó a Vea en síntesis que disfruta al máximo aterrorizando a sus espectadores con esta exquisita joya de la dramaturgia, que en esta oportunidad presentará en el teatro Libre de Chapinero, a partir del 7 de julio y junto al actor Carlos Cataño. El director es el mexicano Rafael Perrín.

“Este clásico del teatro vuelve a petición del público y es considerada como la mejor obra de terror que hay en todo el mundo. Ha logrado permanecer en cartelera por más de 30 años en Londres y ha alcanzado cifras como las 7 mil presentaciones en México, en donde precisamente también es dirigida por Rafael Perrín”, comenta Díaz quien anticipa que la temporada irá hasta el 24 de septiembre.

Róbinson es un convencido de que en Colombia es posible seguir el ejemplo de las grandes metrópolis y presentar constantemente estos clásicos. “Los teatros quieren presentar novedades y eso está bien porque hay un público que es exigente y quiere ver otras cosas. Por ejemplo, cuánto lleva Cats o El rey León en Nueva York, muchos años”.

LA DAMA DE NEGRO, MIEDO Y TERROR

Para el público que verá por primera vez el montaje se le promete muchas emociones. “Es una experiencia de humor y terror, la gente se va metiendo dentro de un vieje como si estuviera en una historia de castillos, de fantasmas y se va metiendo tanto que termina muerta del susto en medio de esa oscuridad”. Para los que deseen repetirla, además de lo anterior Díaz anticipa: “Viene con mucho más, el sonido más potente, con mucha más atracción y más miedo. Son dos horas donde la gente está muerta del susto. Lo que le estamos ofreciendo a la gente es una experiencia de 2 horas de terror muy fuerte con gran sonido, con una producción hecha aquí en Colombia. La gente que ha visto la obra que llega mucho extranjero y la ha visto en otras partes dice que la mejor producción de La Dama de Negro es la colombiana”.

La satisfacción de volver con La Dama de Negro no tiene nada que ver con la comodidad o la sencillez de la misma, al contrario, este es tal vez el trabajo más exigente e incluso peligroso en el que el artista se ha involucrado. “Además de que montarla es muy aparatoso, porque es fuerte y tiene mucha escenografía, se trabaja en la oscuridad, es muy miedosa, se corre mucho peligro como actor dentro porque todo es muy oscuro y te puedes pegar o romper. Con Claudio Cataño estamos ensayando durísimo. Tiene mucho recoveco y se trabaja más o menos en el 90% en la oscuridad. Tenemos trabajo de alturas y físicamente son 2 horas bombeando, es un trabajo cardiovascular impresionante. A nivel emocional es fuerte porque el personaje, el que yo hago, es un viaje hacia el miedo, hacia la derrota, hacia la locura. Un tipo al que se le aparece la Dama de Negro y le mata su familia, le acaba con sus sueños, es fuerte a nivel físico. Son 2 horas a tope, son las horas más exigentes que yo he hecho”.

El terror tiene atrapado a Róbinson y a su Tropa por eso no se conforma con La dama de Negra. “Viene Esquizofrenia en agosto, es un monólogo, una obra de Rafael Torrines, director que también es un éxito en México y la vamos a presentar en el teatro Libre de Bogotá, o sea vamos a estar metidos en un ciclo de puro terror. Esquizofrenia va a estar martes y miércoles y ´La dama´, jueves, viernes y sábado”.

¿POR QUÉ RÓBINSON TRABAJA CON SU ESPOSA?

Y mientras expertos aconsejan darse espacios entre las parejas e incluso evitar compartir ambientes laborales, Róbinson y Adriana prefieren estar siempre juntos. “No aplica con nosotros, nuestra vida es diversa, hay días buenos, hay días malos, hay momentos difíciles. Mi compañía, La Tropa, es fundada por Adriana, por mí y por mi hijo y hay momentos donde peleamos y discutimos y nos agarramos del pelo, pero ahí seguimos trabajando. Claro que mezclamos mucho lo sentimental con lo profesional pero así es nuestro baile. Nos gusta mucho crear, la llevamos muy rico, muy sabroso. Tampoco es un paraíso siempre, pero la pasamos bueno y creo que les hago falta y ellos me hacen falta a mí”, concluye el actor que próximamente también hará una película de la mano de Rodrigo Guerrero.