Rock al Parque sorprende con un nutrido cartel femenino internacional. ¡Agéndate!

La más extensa edición que se ha anunciado del emblemático Festival Rock al Parque, el cual se realizará los próximos 26 y 27 de noviembre y 3 y 4 de diciembre en Bogotá, acaba de revelar una nutrida nómina de talentos femeninos internacionales, lo que hace realidad la intención del Instituto Distrital de las Artes - Idartes - de ampliar la participación de las mujeres en este evento.

Catnapp de Argentina

EL CARTEL FEMENINO DE ROCK AL PARQUE

El cartel femenino de Rock al Parque 2022 presenta artistas femeninas provenientes de Latinoamérica y Europa, quienes son de gran reconocimiento en la escena a nivel global, así como artistas emergentes y también representantes de la comunidad LGBTI, activistas en materia de temas de genero e inclusión. Entre las convocadas están Crypta de Brasil y Holanda; Christina Rosenvinge de España, Las Ultrasónicas, The Warning y Elis Paprika and the Black Pilgrims de México; Catnapp, Kumbia Queers, Dat García y Las Ligas Menores de Argentina, Épica y Asagraum de Países Bajos, Frank’s White Canvas y Francisca Valenzuela de Chile; y Lao Ra, una colombiana que ha hecho gran parte de su carrera artística en el Reino Unido y quien presentará su eclíptica mezcla de sonidos los cuales la han hecho famosa en toda Europa.

UNA EDICIÓN QUE NO HAY QUE PERDERSE

Con todos estas artistas Rock al Parque 2022 marca un antes y un después en su agenda, talentos sumados a otras bandas y talentos nacionales e internacionales que, junto con el anunciado vinilo conmemorativo de los 25 años del festival, harán de esta versión la más memorable del multitudinario evento de música que se ha convertido en uno de los más importantes de su género en el continente. Al respecto, Catalina Valencia, directora de Idartes, afirmó: “Desde el Instituto, hemos activado diversas actividades centradas en la participación de las mujeres y artistas trans en la industria musical, con estos anuncios reafirmamos el compromiso del Idartes con este tema”, comentó la directora del Instituto Distrital de las Artes. Agéndate para sus dos fines de semana a fin de año.

