Survivor 2023: así fue la salida de Sara Uribe y Marcela Reyes del reality

En el reciente capítulo de ‘Survivor: la isla de los famosos’, las integrantes de la tribu Amazonas enfrentaron por primera vez su consejo tribal, el grupo de mujeres perdió a dos de sus integrantes. Sara Uribe, por votación, y Marcela Reyes, por problemas médicos, y aunque fue un golpe que no esperaban las Amazonas, aún se mantienen como la tribu con más participantes.

Días antes de llegar al consejo tribal Sara Uribe, empresaria y modelo, le confesó a sus compañeras sentirse cansada, razón por la cual les pidió que en el consejo votaran por ella para ser la segunda eliminada de la competencia.

“De cada experiencia saco lo mejor, me potencialicé al máximo y soy una Sara en evolución. Yo no necesito estar en un lugar para demostrarme de todo lo que soy capaz, porque yo ya he logrado muchas cosas y sé de lo que soy capaz”, manifestó Sara.

Por su parte, los problemas de salud de la reina de la guaracha, fueron incrementando y aunque Marcela dio todo de sí para mantenerse en competencia, los fuertes dolores en su cuerpo y las molestias para dormir, fueron definitivos para que los médicos confirmaran que no se encontraba en condiciones de continuar y determinaran su salida.

“Pensar en mi familia, fue lo que me mantuvo en competencia, esta experiencia indudablemente es algo muy extremo, yo creo que la gente lo ve y cree que es mentira”, comentó la DJ.

