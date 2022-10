The Killers visitará por tercera vez Bogotá el próximo 8 de noviembre. Prográmate.

The Killers concierto Bogotá 8 de noviembre. Foto: Cortesía Paramo Presenta

Faltan pocos días para el regreso a Colombia de una de las mejores bandas norteamericanas de las últimas décadas, The Killers. La agrupación originaria de Las Vegas visitará por tercera vez Bogotá para su concierto del próximo 8 de noviembre en el Coliseo Live de la capital del país. Esta vez, en el marco de su nuevo disco titulado Pressure Machine y con sencillos filosos como ‘Runaway Horses’ y ‘Boy’ vendrán para celebrar una carrera increíble cargada de éxitos que han marcado el sonido del indie rock de los últimos 20 años, un show en el que de seguro también sonaran éxitos como ‘Mr. Brighside’, ‘Somebody Told Me’, ‘Human’ y ‘When You Were Young’. Acompañando a The Killers en el mismo escenario estará la banda británica de indie y electrónica Hop Chip, quienes garantizan éxitos en vivo como ‘I Feel Better’, ‘Over and Over’ y ‘Ready Fot The Floor. Será una fiesta del pop-rock y el electro-indie que ninguno de sus fanáticos se querrá perder.

ESCENARIO Y BOLETERÍA PARA THE KILLERS BOGOTÁ

El próximo 8 de noviembre el Coliseo Live de Bogotá será el epicentro musical de Colombia cuando reciba a The Killers y Hot Chip en una noche inolvidable que quedará grabada, por siempre, en los corazones del público que la viva. La boletería para disfrutar de las bandas lideradas por Brandon Flowers y Alexis Taylor aun esta disponible por medio del portal de taquillalive.com en categorías de Platea 1, Platea 2 y graderías, oscilando entre los $389.000 + servicio y los $159.000 + servicio. No dejes de vivir una de las mejores experiencias musicales en vivo del año traída al país por Páramo Presenta en uno de los mejores escenarios del país para conciertos en la actualidad, el Coliseo Live. Prográmate ya mismo, quedan pocos días y pocos tickets.

