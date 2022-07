Yeison Jiménez se inspiró en un mal ocular para un nuevo emprendimiento

Yeison Jiménez quiso incursionar en el negocio de las ópticas pues usa gafas por su mal ocular Foto: Johan Lopez - Johan Lopez

Yeison Jiménez, el cantante popular que se ha hecho famoso por interpretaciones como Aventurero o El desmadre, ha combinado su faceta musical con la de empresario y así lo ha revelado en cientos de entrevistas, como también en algunas de sus publicaciones en redes sociales. Ha incursionado en el mundo de la rumba con discotecas, se sabe que también en el ámbito de la finca raíz, así como en la ganadería. Ahora lanza su propia línea de gafas y óptica a la que denominó “un sueño hecho realidad”. Opti-k La Cumbre es el nombre que escogió para el nuevo emprendimiento.

Este jueves 14 de julio Yeison quiso celebrar ese sueño convertido en realidad junto a la prensa, amigos e invitados especiales con una gran fiesta en la que además de espectáculos artísticos a cargo de malabaristas también deleitó a sus invitados con la interpretación de varia de sus canciones.

Yeison Jiménez tiene un mal ocular

A diferencia de otros negocios del artista este tiene una connotación un poco más personal y así lo reveló a Vea. Yeison Jiménez detalló que hace varios años lo diagnosticaron con un padecimiento ocular y a raíz de ello empezó a usar gafas con regularidad, de ahí su interés en este accesorio, para él necesario. “Tengo queratocono, una deformación de córnea, eso me genera un ruido en el cerebro y como tengo que usarlas (las gafas) se me hizo que era interesante que fueran así, con gafas chéveres, que la gente las pueda usar en cualquier lugar. Mejor dicho, que fueran diferentes”. El cantante también nos dijo que dicha condición no tiene cura con medicamento. “Solo con trasplante de córnea y se hace a partir de los 35 años”. Por ahora no tiene intenciones de hacerse una intervención de ese tipo porque “se corre el riesgo de que el cuerpo rechace la córnea y pierdes el ojo”.

