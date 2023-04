Video: Ana Gabriel es captada regañando a su empleada en directo

La cantante Ana Gabriel es una de las artistas más reconocidas a nivel internacional. El año pasado, la artista mexicana se presentó en Colombia con su gira ‘Por amor a ustedes’. Aproximadamente, veinte mil espectadores recibieron con aplausos sus éxitos musicales.

Ana Gabriel regaña a su empleada

Sin embargo, en esta ocasión, la cantante se convirtió en noticia por un incómodo momento que vivió durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram. Sin percatarse de que el ‘live’ aún no había terminado, quedó al descubierto un regaño hacía su empleada.

En el video, se observa que la mexicana le estaba mostrando a sus seguidores cómo se maquillaba los ojos, posteriormente, intentó detener la grabación, pero esta no se detuvo y continuó la reproducción del clip.

Fue justo en ese momento, cuando sus seguidores se percatan el regaño hacía una de sus colaboradoras. “Diana estás contestando y yo estoy hablándole a la gente. Le estoy hablando a la gente y tú contestas. Le estoy diciendo a la gente ‘ahorita regreso y tu ‘ok’ me dices tú'”.

A lo que la mujer le contestó que no sabía que estaba haciendo una transmisión en vivo y Ana Gabriel aseguró que le hubiesen podido aivsar. “No más no te dijo que estoy grabando, que estoy en vivo... malamente no te lo dijo”, indicó. Aquí el video del momento.

