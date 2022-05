Video | Sebastián Yatra afirma que Camilo no está enamorado de Evaluna

Mientras Sebastián Yatra se encuentra en Argentina, atendiendo algunos de sus compromisos, en redes sociales ha comenzado a circular un video en el que se escucha al intérprete de Tacones Rojos, decir que su colega, Camilo Echeverry, no está enamorado de su esposa, Evaluna Montaner, ¿por qué lo dirá?

Varios han sido los comentarios que se han vuelto virales en torno a las declaraciones del colombiano, pues Camilo y Evaluna son unas de las parejas más estables de la farándula internacional.

“¡Si es verdad!, ni Camilo ni Rauwa están enamorados. Mira, yo me he dado cuenta en todos estos años que llevo trabajando en esta industria”, afirmó el cantante mientras cena con una mujer y era grabado por una cámara oculta.

“No le creo ni cinco a ese man”, “Ay no puede ser, esas son de las parejas más hermosas que sigo en redes”, “Mi corazón se está rompiendo en mil pedazos, dime que es un chiste Sebastián” y “¿Será que ya se les acabó el amor a Camilo y Evaluna?, está bueno el chisme”, fueron algunos de los comentarios que cibernautas y seguidores de los artistas comentaron en el video.

No obstante, luego de un par de horas, Sebastián Yatra, a través de sus redes sociales, compartió un reel en el que promociona su nuevo sencillo musical. El cual tiene en uno sus fragmentos, “Dile a tu papá que te mudas ha mellado conmigo, dile a tu mamá que esto es serio y no somos amigos… ni Camilo ni Rauwa están tan enamorados, que me junten varias vidas para estar a tu lado…”

Luego de compartir el video, los rumores se esclarecieron y se supo que solo se trató de una estrategia de marketing por parte de colombiano para llamar la atención de sus seguidores.

¿Camilo Echeverry y Rauw Alejandro están bravos con Sebastián?

Por el momento, ninguno de los dos artistas se ha pronunciado acerca de la broma que les jugó su colega, pues al parecer aún no les ha llegado el rumor del que fueron víctimas, ¿le responderán a Yatra?