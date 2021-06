Aunque las personas gestantes están incluidas en el plan de vacunación nacional y todos los estudios apuntan a que esta población es apta para recibir el biológico, hasta el momento no había sido posible empezar la inmunización en este grupo en Colombia.

El pasado 16 de junio el Ministro de Salud, Fernando Ruíz, anunció que en los próximos días se habilitaría la vacunación para gestantes, pero hasta hace algunas semanas, ese proceso no podía llevarse a cabo porque las farmacéuticas aún no habían radicado ninguna solicitud ante el Invima para que la entidad les diera el permiso necesario. (Le invitamos a leer: ¿Por qué aún no se administran vacunas para embarazadas en Colombia?)

#Importante Desde @invimacolombia informamos que, a la fecha, no ha sido radicada ninguna solicitud por parte de los titulares de las #ASUE de las vacunas, ni de otras autoridades, para incluir a mujeres embarazadas, como destinatarias de la inmunización pic.twitter.com/UZjAA01n3I — Julio César Aldana, MD. (@jaldanabula) June 25, 2021

Este lunes la cartera publicó el decreto 710 del 2021 por medio del cual se modifican algunos artículos de la Autorización de Uso de Emergencia de vacunas que permitirá que el proceso para generar actualizaciones en los usos de los biológicos en el país cambien.

Este nuevo proceso se da gracias a que uno de los artículos que se modifican permite que sea el mismo Ministerio de Salud -y no las farmacéuticas- el que presente la evidencia científica para que el Invima rectifique o no la información sobre seguridad, calidad, eficacia y efectividad de la Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia (ASUE).

Gracias a esta modificación, ya no sería necesario que los titulares de las ASUE presenten alguna solicitud para permitir que personas gestantes y menores de 18 años, accedan al biológico.

Según el Ministerio, esta decisión se toma debido a que las autoridades sanitarias de los países que han autorizado el uso de emergencia de las vacunas que ha comprado Colombia, han venido realizando estudios adicionales pos-autorización, que han permitido obtener nueva evidencia sobre la eficacia y seguridad del uso o aplicación de los biológicos contra la COVID-19 en estos grupos poblacionales.

La inmunización de estas poblaciones es importante pues entidades como el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, ha advertido que las personas embarazadas corren mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19 y que, hasta el momento, los datos de los estudios de los efectos de las vacunas no detectaron ningún problema de seguridad para las personas embarazadas que se vacunaron o para sus bebés.