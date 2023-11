Plenaria de la Cámara de Representantes retoma debate de reforma a la salud

Plenaria de la Cámara de Representantes. Foto: Ministerio de Salud

Cambio Radical se retira y Centro Democrático no votará pero sí discutirá (4:45 p.m.)

Mientras se daba lectura a las proposiciones no avaladas sobre los artículos 38, 42 y 47, los representantes de Cambio Radical anunciaron que se retiraban de la plenaria, pues “este no es el procedimiento para aprobar la reforma”. Aseguraron que también lo hacían, pues todavía no se conoce el concepto fiscal del proyecto del gobierno, que debe ser emitido por el Ministerio de Hacienda y que, desde hace meses, viene siendo pedido por varios congresistas de la oposición.

Por su parte, Andrés Forero, del Centro Democrático, señaló que su partido discutirá el contenido de la reforma pero que, al momento de votar, se retirarán del recinto.

Debate se retoma considerando proposiciones sobre tres artículos (4:20 p.m.)

Luego de que la plenaria decidiera retomar el segundo debate de la reforma a la salud, la mesa directiva señaló que la discusión iniciara debatiendo varias proposiciones no avaladas a tres artículos del proyecto de ley.

El primer grupo de proposiciones no avaladas se refieren al artículo 38 que tiene que ver con la “elaboración y aprobación del presupuesto de las Instituciones de Salud del Estado - ISE”. Una segunda serie de proposiciones estaban dirigidas al artículo 42, que definía el mecanismo para la elección de los directores de las ISE del país.

Por último, un tercer bloque de proposiciones no avaladas se refería al artículo 47, que se refiere al Plan Nacional de Equipamento en Salud. La plenaria de la Cámara deberá definir si discute estas propuestas o no.

Plenaria decide continuar con el debate (4:15 p.m.)

Tras varias intervenciones que apoyaban y se oponían a la proposición de aplazar el segundo debate de la reforma a la salud, la plenaria de la Cámara de Representantes decidió con 85 votos en contra y 58 a favor de la propuesta, continuar con la discusión del proyecto de ley.

Mientras plenaria decide si debatir o no la reforma, piden desalojar barras (3:40 p.m.)

Para las 2:00 p.m. de este martes (14 de noviembre) estaba citada la plenaria de la Cámara de Representantes para continuar con el segundo debate del proyecto del gobierno que busca reformar el sistema de salud en Colombia.

La plenaria solo empezó hasta pasadas las 3:00 p.m. pues inicialmente no se contaba con el quórum decisorio para iniciar la discusión. Una hora después de convocarse la plenaria, la mayoría de representantes presentes aprobaron el orden del día que, en su primer punto, tiene el segundo debate del proyecto de ley

Sin embargo, antes de iniciar con la discusión del proyecto del gobierno, varios congresistas, entre los cuales se encuentra Andrés Forero, del Centro Democrático, radicaron una proposición para posponer el debate del proyecto de ley.

Mientras representantes de varias orillas políticas intervenían para respaldar u oponerse a la proposición de aplazar el debate, el presidente de la corporación, Andrés Calle, solicitó la presencia de la fuerza pública para que retiraran a las personas que se encontraban en las barras pues gritaban mientras algunos congresistas hablaban.

Calle se dirigió a algunas personas que se encontraban en las barras del recinto gritando: “A los de las barras, ustedes son bienvenidos pero les pedimos calma, este escenario tiene que tener tranquilidad para debatir un proyecto tan importante”.

Si bien el presidente de la Cámara hizo reiterados llamados de atención a las personas que se encontraban en las barras, justo después de una intervención de la representante Julia Miranda, que fue interrumpida en varios momentos, Calle solicitó que la seguridad del Congreso desalojara las barras.

¿En qué va el debate de la reforma a la salud?

Antes de que inicie la plenaria de este martes (14 de noviembre), le contamos qué ha pasado las últimas semanas con el debate de la reforma a la salud y en qué estado se encuentra.

La semana pasada, luego de un primer aplazamiento del debate el 1 de noviembre, se discutieron y aprobaron 10 artículos más del proyecto. Antes del parón por elecciones regionales ya habían sido aprobados 70 artículos, que corresponden al 49 % de la reforma.

Sin embargo, los 63 artículos pendientes por debatir son aquellos que han generado mayor resistencia entre la oposición y los partidos que en principio se declararon de Gobierno. La transformación de las EPS, el rol de la Adres (el banco de la salud), la financiación de la reforma y el tiempo de transición al que sería el nuevo sistema de salud son algunos de los puntos más complejos.