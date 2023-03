Gripe aviar en Colombia: se descartan casos en humanos

Con corte a 1 de marzo, se han detectado un total de 48 focos de gripe aviar en Colombia / AFP Foto: AFP - CHAIDEER MAHYUDDIN

El Instituto Nacional de Salud (INS) aseguró que todavía en el país no se han registrado casos de gripe aviar en humanos. “Se reitera que tampoco hay infecciones en humanos en el departamento del Cauca, ni en la Isla Gorgona, ni en el municipio de Guapi, algunos de los focos de contagio”, aseguró la entidad en un comunicado. (Lea: Científicos estudian un brote de gripe aviar en focas de Estados Unidos)

En Guapi, por ejemplo, se implementó un plan de monitoreo, del cual está encargado la Secretaría de Salud del Cauca. “Se han dado lineamientos generales de qué hacer y cómo manejar cualquier caso probable y las medidas que se deben implementar en comunicación y mitigación del riesgo en la población”, dijo el director del INS, Giovanny Rubiano García.

Otro de los focos de gripe aviar es Isla Gorgona, donde se han reportado más de 650 pelícanos muertos por este virus. En esta zona, explica Franklyn Prieto, director de Vigilancia en Salud Pública del INS, se han empleado algunas medidas como la delimitación del perímetro en donde están las aves infectadas.

“Esta acción realizada por Parques Nacionales es la actividad que evita la interfaz animal a humano. Ni los turistas en los días previos al cierre ordenado el 20 de febrero, ni la población que vive en la isla han presentado síntomas probables o sospechosos para un caso de influenza o gripa aviar”, añade Prieto.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en la región de América Latina solo se ha conocido un caso de transmisión de ave a humano y fue el de una niña con alta exposición a aves en Ecuador. Este no generó cadenas de transmisión y fue notificado a la organización en enero de 2023. (Puede leer: No se asuste, los virus que “revivieron” del permafrost no infectan a los humanos)

¿Cómo se puede contagiar la grive aviar?

Cabe recordar que el consumo de aves no produce la infección. Lo que lo genera es el contacto estrecho con aves enfermas, sus heces y sus fluidos. Muchas veces, “los lugareños no capturan aves enfermas para el consumo humano”, comenta Prieto.

También se puede dar por inhalación de aerosoles contaminados o los fómites (alimento, agua, implementos, locales, ropa, botas, bandejas de huevo, guacales, cajas de pollito), pues la supervivencia del virus se puede prolongar en heces, cáscaras de huevo y cama sucia por largos periodos de tiempo a temperatura ambiente.

¿Cuáles son los principales síntomas de la grive aviar?

Los principales síntomas son muerte repentina de varias aves; si están decaídas y con plumas erizadas; si presentan disminución en el consumo del alimento; cuando presenten lagrimeo o secreción nasal; o al presentar alteraciones en la calidad de la cáscara del huevo y caída en la postura.

¿Qué hacer en caso de tener aves infectadas con gripe aviar?

Las comunidades deberán seguir las indicaciones de las autoridades de salud animal y humana, como son el ICA y las secretarías de salud municipal y departamental, que son las responsables de generar indicaciones para reforzar medidas de bioseguridad y estar atentos a los signos de alarma. (Lea también: Así es como Colombia está tratando de contener la gripe aviar)

Otras medidas de prevención

Respecto a las medidas preventivas en el actual pico respiratorio, el INS recomienda el lavado frecuente de manos; uso de tapabocas si se tiene síntomas de gripa; especial cuidado de signos como dificultad respiratoria en adultos mayores, con comorbilidades y menores de 5 años, buscando oportunamente la asistencia médica.

