¿Indeciso? Vea una recopilación de qué buscan los candidatos en salud, ambiente y educación

Colombia decidirá este domingo su próximo Presidente entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Falta poco para que Colombia elija al Presidente que reeplazará a Gustavo Petro Urrego. Este domingo, 21 de junio, las urnas estarán abiertas desde las 8 a.m. y se cerrarán a las 4 p.m. La contienda, como lo mostró la primera vuelta, será reñida, pues Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella están separados por tan solo 673 mil votos.

Durante estas últimas semanas, ambos le han apuntado, entre otras estrategias, a capturar los votantes del llamado “centro”, que pueden jugar un rol clave a la hora de definir quién será el próximo mandatario.

Sin embargo, aún es posible que haya una buena cantidad de indecisos. También es probable que aún haya votantes que no conocen de cerca las propuestas de cada uno de los candidatos o, entre tanta desinformación que está circulando en redes sociales, se sientan confundidos sobre sus verdaderas ideas.

Por eso, en El Espectador, decidimos hacer una recopilación de varios análisis y textos que hemos elaborado, tras leer sus programas de gobierno, sobre cuatro temas que son esenciales para toda la ciudadanía: la salud de Colombia, el medio ambiente, la educación y la ciencia.

Dos ideas sobre cómo rescatar el sistema de salud

Para nadie es un secreto que el sistema de salud está pasando por aprietos. Como lo hemos contado en varias oportunidades en El Espectador, las tutelas en salud han crecido, así como las quejas y reclamos por la dificultad para lograr una cita o para adquirir un medicamento.

Por eso, tanto Cepeda como De la Espriella han esbozado algunas ideas en sus “planes de gobierno” que buscan hacerle frente a la crisis, aunque, como no son muy detallados. Son más una lista de objetivos que quieren lograr, pero el camino para conseguirlos no es muy claro.

Sin embargo, sí tienen diferencias notables como la defensa de la Ley 100 (por parte de De la Espriella), que reorganizó el sistema de salud en la década de 1990, y una reforma (por parte de Cepeda) a varios de los ejes centrales del sistema, como el fortalecimiento de la Adres (el llamado banco de la salud) o la reducción de la intermediación financiera de las EPS. De la Espriella, por el contrario, cree que las EPS deben continuar existiendo tal y como están ahora, aunque con mayor vigilancia.

Pero para profundizar en esas propuestas, una buena aproximación es este texto que publicamos hace unos días, en el que detallamos qué harían los candidatos para salir de las dificultades para adquirir medicamentos y para superar la crisis financiera.

Si prefiere ver videos a leer, le sugerimos ver este clip en el que abordamos las principales diferencias entre Cepeda y De la Espriella a la hora de hablar sobre la salud en Colombia.

Para ponerle un poco más de contexto a la situación actual y comprender mejor los desafíos que enfrentará el próximo presidente, le sugerimos darle una mirada a esta entrevista que le hicimos al profesor Giovanni Jiménez Barbosa, que hace parte del Centro de Pensamiento de Gestión en Salud (CEPIENSA), integrado por las universidades Externado, Tadeo y FUCS.

Pero si, por el contrario, está muy corto de tiempo, puede pasar por las nuevas cuentas de salud y ciencia de El Espectador (@Saludable_EE). En Instagram publicamos este post, resolviendo las principales dudas que tiene nuestra audiencia:

Para ambos candidatos, la educación es primordial, pero...

Aunque tanto Cepeda como De la Espriella han resaltado en algunas oportunidades que la educación será parte central de su gobierno, lo cierto es que este es un tema que ha pasado a un segundo plano en esta campaña a la presidencia. A diferencia de otros años, ha quedado relegado frente a otras discusiones.

Pero pese a esa ausencia de diálogo en torno a las propuestas educativas, al dar una mirada a los planes de los candidatos sí hay diferencias notables. Como nos decía Alfonso Tamayo, docente de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), el enfoque de Cepeda está orientado principalmente hacia el fortalecimiento de una educación pública, mientras que De la Espriella parece apostarle más a una educación para el trabajo.

Ambos “programas” preliminares tienen elementos valiosos, escribió en este diario Luz Karime Abadía, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana. Pero ambos, a sus ojos, comparten una debilidad: “presentan metas y aspiraciones, pero explican poco los mecanismos para alcanzarlas”.

En otras palabras, como en el caso de la salud, mencionan algunos logros que quieren alcanzar, pero no es claro cuál es el camino para concretarlos.

Por eso, precisamente, la primera lectura que les queremos recomendar es esta columna de la profesora Abadía, donde explica de manera breve las fortalezas y las ausencias en las propuestas de los dos candidatos.

El otro artículo que detalla, con voces de varios expertos del sector educativo, cómo ven De la Espriella y Cepeda este sector es este que publicamos esta semana. Allí quedan muy claras dos visiones, sobre todo de la educación superior: una, más orientada a la educación pública y la construcción de multicampos, y otra, al empleo, los ciclos cortos y la virtualidad.

Por supuesto: en ese texto también van a encontrar qué buscan las dos campañas en términos de primera infancia, una etapa esencial del sector educativo.

Ambiente, mucho más que fracking

Durante las últimas semanas se intensificó la discusión en torno al fracking, una técnica en la que hay posturas muy diferentes entre Cepeda y De la Espriella. Mientras el primero se opone a implementarla en Colombia, el segundo quiere que se lleva a cabo.

Pero, lo cierto es que, aunque este debate acaparó la discusión ambiental de las campañas, es mucho más complejo de lo que se plantea en redes sociales. Por eso, lo primero que queremos recomendarle es este artículo, en el que, con voces expertas, le ayudamos a entender el impacto de esta técnica y por qué, en caso de que el próximo Presidente la quiera implementar, no se hará de la noche a la mañana.

A propósito, en esta entrevista que le hicimos a la exviceministra de Ambiente y profesora de la Universidad de los Andes, Sandra Vilardy, ella es clara: si se hacen pilotos de fracking es probable que la implementación no la vea el próximo presidente.

No solo conversamos con Vilardy sobre fracking, por supuesto. También de los planes, en general, que tienen para el medio ambiente de Colombia los dos candidatos. El gran ausente en ambas propuestas, asegura la profesora, es que no mencionen la necesidad de fortalecer la institucionalidad ambiental del país. Lo que, a sus ojos, deberían hacer luego de ganar la Presidencia, es guiar un gran acuerdo para enfrentar el fenómeno de El Niño, que va estar particularmente fuerte.

Finalmente, para darle una mirada más integral de lo que quieren Cepeda y De la Espriella con el ambiente, los invitamos a que pasen por este artículo, donde esclarecemos, de la mano de varios especialistas del sector, las diferencias que tienen en torno a cómo combatir la criminalidad que está acabando con los bosques o cómo impulsar (o no) una transición energética.

La ciencia, ¿la gran olvidada?

Un tema central, que es de particular interés en El Espectador, es la ciencia. No podíamos dejarla de lado en esta breve compilación de artículos para comprender qué camino va a trazar Cepeda de De la Espriella.

Por eso, como última recomendación antes de las elecciones, queremos sugerirles este texto, donde le pusimos el ojo a ese tema del que, históricamente, hablan mucho los candidatos, pero poca atención le prestan a la hora de gobernar.

Un abrebocas: no es la protagonista, aunque sí está, entre líneas, cuando los candidatos se refieren a otros sectores, como la educación o ciertas áreas económicas.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺