La mayoría de niños mantiene su decisión de hacer la transición social de género

Un nuevo estudio publicado en la revista Pediatrics encontró que los niños y niñas que hacen una transición social de género durante su niñez- en promedio - a los 6 años, rara vez cambian de parecer sobre su identidad de género cinco años después. La investigación siguió y encuestó a 317 niños estadounidenses y canadienses parte del Proyecto Trans Youth. Eran 108 niñas transgénero y 109 niños transgénero y participaron durante cinco años. Cuando el estudio empezó, tenían entre 3 y 12 años y, cinco años después, la mayoría (94%) seguía con su decisión en firme. Varios, incluso, decidieron empezar un tratamiento con hormonas.

El 2.5% manifestó identificarse nuevamente con el género que les fue asignado en el nacimiento, mientras que el 3.5% indicó que se identificaba como no binario. La psicólogoa Kristina Olson, de la Universidad Princeton y una de las autoras del estudio manifestó a The New York Times que: “Existe este tipo de idea de que los niños van a empezar esas cosas y van a cambiar de opinión. Y al menos en nuestra muestra, no estamos encontrando eso”.

Los investigadores planean continuar el estudio con el mismo grupo de jóvenes durante su adolescencia y juventud. En diálogo con The New York Times, la doctora Olson y otros investigadores advirtieron que no se debería generalizar a la niñez transgénero a partir de este estudio, ya que la población que participó era muy específica. Por ejemplo, dos tercios de los participantes eran blancos y los padres tendían a tener mayores ingresos y más educación que la población general. Todos los padres de familia, además, apoyaron el proceso de transición social de sus hijos.

Esta última característica en particular fue algo que el mismo estudio resaltó: “Aunque nunca podemos predecir el género exacto trayectoria de cualquier niño, estos datos sugieren que muchos jóvenes que se identifican como transgénero temprano, y son apoyados a través de una transición social, seguirán identificándose como transgénero cinco años después de la transición social inicial”

De acuerdo con la página de Planned Parenthood la transición de género se puede llevar a cabo de distintas maneras, existe la transición médica y la transición social. Mientras que algunos deciden empezar a un tratamiento de hormonas o realizarse algún tipo de cirugía, otras personas optan por cambiar su nombre, empezar a vestirse diferente y utilizar pronombres distintos.

