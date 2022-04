La OMS monitorea aumento de casos de hepatitis en niños de todo Reino Unido

Las autoridades son claras en señalar que estos contagios no tienen vínculo con las vacunas contra el covid-19 Foto: pixabay

La Organización Mundial de la Salud señaló que está monitoreando una serie reciente de casos de hepatitis en niños en todo el Reino Unido. El organismo confirmó que recibió la información sobre 10 casos de hepatitis aguda grave en niños en Escocia el 5 de abril. Tres días después, los casos notificados ya eran 74 en todo Reino Unido. Seis de esos menores han tenido que someterse a trasplantes de hígado para sobrevivir.

Según el medio británico The Guardian, 49 casos se han presentado en Inglaterra, 13 en Escocia y 12 en Gales e Irlanda del Norte, todos desde enero pasado. La Dra. Meera Chand, directora de infecciones clínicas y emergentes de la Agencia de Seguridad de la Salud del Reino Unido, dijo a diario que se está investigando “una amplia gama de posibles factores que pueden estar causando” estos casos. Ya hay algunas hipótesis.

Por ejemplo, la serie de contagios pueda estar siendo causada por un grupo de virus llamado adenovirus, que causan infecciones en los tractos respiratorio e intestinal, aunque esto sigue siendo investigado pues no es usual que causen hepatitis. Si bien las autoridades son claras en señalar que estos contagios no tienen vínculo con las vacunas contra el covid-19 (ya que, según The Guardian, ninguno de los niños con hepatitis se había vacunado contra el covid-19), sí se está investigando si hay alguna otra relación con el SARS-CoV-2.

Según la OMS, las pruebas de laboratorio de los casos notificados han excluido los virus habituales que causan la hepatitis (los virus de la hepatitis A y E), aunque también dijo que esta esperando nuevos resultados. Por ahora, dijo la Dra. Chand, las autoridades están recomendando medidas normales de higiene, como un buen lavado de manos, incluida la supervisión de los niños y la higiene respiratoria, que “ayudan a reducir la propagación de muchas de las infecciones que estamos investigando. También hacemos un llamado a los padres y tutores para que estén alertas a los signos de hepatitis, incluida la ictericia, y que se comuniquen con un profesional de la salud si están preocupados”.