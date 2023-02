La reforma a la salud nos llevaría a un modelo parecido al del magisterio (Opinión)

El presidente Gustavo Petro debe explicarles a los maestros y al país que: 1. Su reforma amarra a los maestros a su pésimo régimen de excepción. 2. Cosmitet no es EPS, es una IPS líder, una red integral. 3. Su reforma nos lleva a un modelo parecido al del magisterio.

Actualmente, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) funcionan como intermediadoras entre la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). Cuando alguien tiene un problema de atención, ¿quién es el responsable? La EPS. Por eso tienen tantas tutelas. Si yo tutelo a la ADRES, me dirán que ella no es la responsable. Si tutelo a la IPS, me dirán que no es la responsable.

Por ejemplo, en el caso del magisterio, las IPS crean uniones temporales (UT) y hay una IPS líder de UT que es intermediaria entre las IPS y la Fiduprevisora, que es la entidad vocera y administradora de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Esto garantiza que se respete la existencia de las redes jurídicas y es más práctico que pagarle a cada IPS por aparte. Lo que la reforma propone es que la ADRES esté a cargo de las Redes Integradas e Integrales de IPS; sin embargo, una red de IPS necesita una figura jurídica para contratar con el Estado.

Tanto la Fiduprevisora como la ADRES son Empresas Industriales y Comerciales del Estado. Ambas reciben recursos y los distribuyen. En el caso de la ADRES, a las EPS e IPS (por giro directo). En el caso de la Fiduprevisora, a sus Redes Integrales.

Como la Fiduprevisora no puede contratar EPS para que administren servicios de salud (y alguien tiene que hacer esa tarea así no haya EPS), se dividió al país en regiones y mediante licitación se contrata una red en cada región. Las IPS de cada región se organizan, firman un contrato de unión temporal y aplican a la licitación. Pero alguien tiene que liderar esa UT, el proceso licitatorio y la ejecución del contrato. Justamente eso es lo que hace una IPS líder.

Estas son las IPS que tienen contrato vigente:

Esas redes reciben más recursos por afiliado que lo que reciben las EPS. El sistema de salud del magisterio no tiene EPS intermediarias porque paga directo las redes integrales de IPS y además tiene más recursos por persona. Precisamente eso es lo que promete esta reforma, que además busca que la Fiduprevisora ya no administre los recursos del Fondo del Magisterio, sino la ADRES.

Pero es un modelo con pésimos resultados. Empezando por el que más le preocupa a los que impulsan la reforma, que es por donde empezó esta columna: el derecho a la salud (tutelas y quejas). Las redes que atienden al magisterio recibieron el 70% de las tutelas contra todas las IPS del país (de 20 mil que hay). Y si se compara con las EPS, las redes integrales del magisterio son peores.

Las EPS cuentan con 48 millones de afiliados y en 2021 se reportaron 68.728 tutelas, lo que da un promedio de 14.2 tutelas por cada 10 mil afiliados. Mientras que en las redes del magisterio hay 0.83 millones de afiliados y en 2021 se registraron 5,083, es decir, que hay unas 64.1 tutelas por cada 10 mil afiliados: cuatro veces más que en el caso de las EPS.

Si se hace la cuenta solo con Cosmitet, la IPS contra la que se quejan los maestros del Cauca, las cifras serían estas: hay 127.000 afiliados y en 2021 hubo 2,978 tutelas, es decir, 233.78 tutelas por cada 10 mil afiliados. Esto mismo ocurre con las quejas ante la Supersalud. En las EPS hay 189.4 quejas por cada 10 mil afiliados, mientras que en las redes del magisterio hay 433.8 quejas por cada 10 mil afiliados, lo que da una media de 2.2 veces más quejas.

Y, fuera de todo, las redes integrales hacen más plata de lo que logran las EPS. Para 2021, Cosmitet reportó utilidades del 9.4 % de sus ingresos. Mientras, Sura reportó 0.2 %, la Nueva EPS 0.3 %, Mutual Ser 0.6 % y Sanitas el 0.9 %. Es decir, las EPS hacen más y se quedan con menos.

A las redes y EPS les dan una plata por afiliado cada año. Si la EPS gasta más de lo que recibió: de malas. Las redes integrales, en cambio, al ser IPS, no asumen riesgos por lo que reciben y demandan a la Fiduprevisora, es decir, cuestan más de lo previsto.

Por otro lado, la satisfacción de la gente frente a su sistema de excepción es peor. Estos son datos de la Encuesta de Calidad de Vida 2021 del DANE, cuando se pregunta por la calidad de su EPS o entidad de seguridad social, diferenciando a quienes se identifican como personas pobres. Las EPS tienen mejor valoración:

¿Por qué digo la reforma nos llevará al modelo del magisterio? La reforma no parece crear una figura jurídica para sus redes, así que seguramente se tendrán que organizar en uniones temporales y alguna IPS tendrá que coordinar. En el modelo del magisterio una red tiene el monopolio de su región. Con la reforma el país se dividirá en unos “Territorios Saludables”, pero no se sabe si existirán una o varias redes por territorio. En algunos habrá monopolio, pero en Bogotá, con más de 10 millones de personas, ¿qué habrá? ¿Una sola red?

No veo cómo un solo fondo territorial que maneje un territorio grande logrará procesar el volumen de facturas que hoy manejan entre varias EPS. La salida más fácil es tener múltiples redes organizadas en UT, y que la ADRES/Fondo le pague a la IPS líder. Al menos en el magisterio se hace una licitación con un proceso organizado, mientras que en los borradores de la reforma dice que los Consejos Territoriales coordinarán la composición de las redes. Es decir, 37 personas que se ven cada tres meses eligiendo qué IPS hacen parte de un montón de redes.

Me parece hipócrita por parte del Gobierno y del Pacto Histórico que “apoyen” a los maestros sabiendo que no los dejarán salir de su régimen por más malo que sea. Estarían mejor en cualquier EPS que con Cosmitet. Por eso es que exigimos conocer los detalles, porque con lo poco que sabemos solo se puede ver un sistema que no le apunta a mejorar nada y que por acabar las EPS terminará más enredado, más lento, más costoso, más burocrático y lo peor: más inequitativo. ¿Cómo apoyar algo así?

*Investigador del Laboratorio de Innovación de Sistemas de Salud de la Universidad de Harvard.

