Se tomaron medidas de prevención por mala calidad del aire en el Valle de Aburrá

El pasado lunes 15 de febrero, 13 estaciones del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata), amanecieron con alerta naranja por mala calidad del aire. Sin embargo, a las 6:00 a. m. de este martes 16 de febrero, el número de estaciones en la misma condición pasó a ser seis, localizadas en los sectores de Villa Hermosa, Altavista, Itagüí, La Estrella, Sabaneta y Caldas. Luego, a las 6:00 p. m., se redujo a tres, también en Sanabeta, Itagüí y La Estrella. La estación que se encuentra en el centro de Medellín, que mide la influencia directa de vehículos e industrias en la calidad del aire, también estaba en nivel naranja.

Al respecto, el Colegio Médico de Antioquia, gremio que reúne a algunos médicos de ese departamento, hizo énfasis en que, aunque el nivel de las estaciones varíen, es mejor que los ciudadanos tomen ciertas precauciones para cuidar su salud. “Queremos reiterar las recomendaciones que ya han hecho las autoridades, evitando las actividades al aire libre en cuanto la calidad del aire sea la que tenemos en este momento”, dijo Carlos Valdivieso, presidente del Colegio Médico.

Otras recomendaciones son evitar salir con niños menores de 5 años, y que las personas mayores de 60 o aquellas con alguna comorbilidad respiratoria usen tapabocas. “Es importante que mantengamos los cuidados en esta situación hasta el mejoramiento de las condiciones”, continuó Valdivieso.

La alerta naranja, según el Siata, da cuenta de la “emisión de contaminantes de fuentes móviles y fijas”, además de condiciones meteorológicas desfavorables para su dispersión. Esta se mide con base en el material particulado menor de 2.5 micras (PM 2.5).

Además, debe recordarse que ese Sistema de Alerta Temprana actualiza varias veces la condición de sus estaciones según la calidad del aire en el Valle de Aburrá, que puede fluctuar durante el día.

Esta situación se suma a las alertas que el Área Metropolitana ya venía haciendo hace semanas. Paula Andrea Palacio Salazar, su directora, insistió en que esta situación no es nueva: “hay unos períodos en que las partículas contaminantes se quedan en la atmósfera, pues estamos en un valle con ciertas características que lo permiten”, señaló.

Además, en sus palabras, se ha notado que desde hace semanas las estaciones han incrementado al color naranja, y por eso Área Metropolitana vio necesario tomar medidas de prevención para evitar un futuro estado de alerta.

Entre las recomendaciones que ese despacho hizo, se mencionaron el ahorramiento de agua y la prevención de incendios, pues, como explicó Palacio, Colombia todavía está atravesando un fenómeno de El Niño con altas temperaturas y sequías, lo que se presta para agravar la mala calidad del aire.

Otras medidas fueron: la limitación de circulación de vehículos de carga en dos intervalos horarios, de 7:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. Además, para los vehículos de carga fabricados en 2009 o antes y con placas coincidentes, la restricción se extiende de 5:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 4:30 p.m. a 9:00 p.m. en toda el área del Valle de Aburrá.

Se recomendó a las empresas que implementen medidas de autogestión, como teletrabajo y horarios flexibles, para reducir la necesidad de desplazamiento. Y las instituciones de educación superior son alentadas a través de sus departamentos de gestión ambiental o similares a adoptar medidas que reduzcan el uso de transporte privado y fomenten la realización de actividades académicas y administrativas de manera virtual cuando sea posible.

