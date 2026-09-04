Un paciente rompió récord al vivir nueve meses con riñón de cerdo genéticamente modificado

Tim Andrews durante sus controles después del trasplante. Foto: Hospital General de Massachusetts

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Según cifras del Observatorio Global de Donación y Trasplante (GODT, por sus siglas en inglés), casi un millón de personas en el mundo se encuentra a la espera de un trasplante de órgano que salve la vida. En Colombia, la cifra ronda, según datos oficiales, las 4.200 personas.

Una de las alternativas para estos pacientes, que se ha ido desarrollando en las últimas décadas, ha sido la xenotrasplantación, que consiste en la utilización de órganos, células, tejidos u órganos de una especie animal —en particular de los cerdos debido a su compatibilidad anatómica— a un ser humano.

A principios de esta semana, un grupo de investigadores del Hospital General de Massachusetts anunciaron un hito en este tipo de procedimientos, con el reporte de la primera persona en sobrevivir seis meses con un xenotrasplante de riñón de un cerdo. Además, señalan que este procedimiento sirvió como “un puente” para un trasplante humano que finalmente recibió a principios de 2026.

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“El caso de Tim Andrews supone la supervivencia más prolongada sin diálisis tras un xenotrasplante de riñón porcino en un ser humano vivo y la primera transición a un trasplante de riñón humano”, indicó, a través de un comunicado, el Hospital General de Massachusetts (Estados Unidos).

Andrews, quien sufría de falla renal terminal, recibió un riñón genéticamente modificado de un cerdo, el cual fue previamente aprobado por la FDA de Estados Unidos. Posteriormente, permaneció bajo observación médica para vigilar la función del órgano, así como una potencial infección. Según se describe en el estudio, la función del riñón comenzó de manera inmediata, y el paciente pudo pasar 271 días sin diálisis.

“Al cabo de aproximadamente seis meses, se redujo la inmunosupresión en el contexto de la infección. Posteriormente, el xenotrasplante desarrolló una lesión microvascular e inflamación que derivaron en insuficiencia orgánica. A continuación, el paciente recibió un riñón humano de un donante fallecido, con función inmediata del injerto y sin signos de sensibilización durante el seguimiento”, indicó el hospital, a través de un comunicado.

Los resultados del procedimiento, así como de las investigaciones que lo hicieron posibles, fueron publicados en la revista The Lancet.

“La escasez de órganos es la mayor crisis a la que nos enfrentamos actualmente en el ámbito de los trasplantes”, afirmó, a través de un comunicado, el autor principal, el doctor Leonardo Riella, del Centro de Ciencias del Trasplante y de la División de Nefrología del Hospital General de Massachusetts. “Sabemos que la mejor opción terapéutica para los pacientes con enfermedad renal terminal que han desarrollado insuficiencia renal es el trasplante, pero sencillamente no disponemos de suficientes órganos humanos para trasplantar a tiempo.

Según Riella, el xenotrasplante podría ayudar a subsanar esta carencia, inicialmente como puente para que los pacientes dejen de someterse a diálisis mientras esperan un riñón de un donante humano y, potencialmente, como “terapia definitiva por derecho propio”.

Frente a los retos hallados en este caso, los investigadores aseguran que tiene implicaciones sugerentes en el desarrollo de estrategias inmunosupresoras, ingeniería genética de donantes y seguimiento en futuros estudios clínicos sobre trasplantes.

En contexto: Un hombre de 66 años es el cuarto paciente que recibe un riñón de cerdo.

“Nuestros hallazgos dan continuidad a la trayectoria de este procedimiento, ya que amplían nuestros conocimientos sobre los xenotrasplantes y generan información que podría aplicarse a otros trabajos relacionados con el trasplante de órganos”, afirmó el doctor Tatsuo Kawai, director del Centro Legorreta para la Tolerancia Clínica en Trasplantes de Mass General Brigham.

“Los pacientes son los verdaderos pioneros en este ámbito”, añadió Riella.

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