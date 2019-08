Santa Fe entre la crisis deportiva y la encrucijada Camps

none

Hablamos de la situación deportiva del equipo, partido en Ibagué, refuerzos y buen momento de las leonas. Frases: "La presentación en Ibagué fue un desastre" "Si a Eduardo Méndez le quede un poco de corazón que le de una salida digna a Omar Pérez" "Lo importante es sumar de a tres puntos independientemente de como se juegue" Los clásicos no se juegan se ganan y las leonas nos dieron una buena muestra" "Es un buen momento para dejar de buscar culpables entre nosotros y tirar hacia un mismo lado".