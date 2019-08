Santa Fe mejora en su juego pero no encuentra los resultados

Hay mejoría futbolísticamente pero hace falta la confianza en la eficacia del gol. Los jugadores necesitan el apoyo para tomar confianza en lo psicológico y en lo futbolístico. Hay que mejorar la falencia que tuvieron en grupos para jugar lod cuartos fe final. La prioridad de Independiente Santa Fe es empezar a sumar puntos, conseguir triunfos de local para empezar a escalar en la tabla y no tener un 2020 con afugias.

