28 Años Después: El Templo de los Huesos llega a los cines este 15 de enero

Ampliando el universo creado por Danny Boyle y Alex Garland en 28 Años Después (2025), la directora Nia DaCosta llega para darle un nuevo giro a la franquicia con 28 Años Después: El Templo de los Huesos.

En esta continuación de la historia, el Dr. Kelson (Ralph Fiennes) se ve envuelto en una relación inesperada cuyas consecuencias podrían cambiar el destino del mundo tal como lo conocemos. Al mismo tiempo, el encuentro entre Spike (Alfie Williams) y Jimmy Crystal (Jack O’Connell) se transforma en una pesadilla de la que parece imposible escapar.

En el mundo de El Templo de los Huesos., los infectados ya no representan la mayor amenaza para la supervivencia. La verdadera oscuridad emerge de la inhumanidad de los propios sobrevivientes, capaz de resultar aún más extraña y aterradora.

La película se estrenará el 15 de enero de 2026 y está protagonizada por Ralph Fiennes, Jack O’Connell, Alfie Williams, Erin Kellyman y Chi Lewis-Parry. La producción corre a cargo de Andrew Macdonald, Peter Rice, Bernard Bellew, Danny Boyle y Alex Garland, con guión de Alex Garland. El productor ejecutivo es Cillian Murphy. La dirección de fotografía está a cargo de Sean Bobbitt, BSC; el diseño de producción y vestuario, de Gareth Pugh y Carson McColl; la edición, de Jake Roberts, ACE; y la música, de Hildur Guðnadóttir.

Sobre la producción

Filmada íntegramente en locaciones del Reino Unido, El Templo de los Huesos marca el relevo de Danny Boyle en la dirección, con Nia DaCosta aportando una visión autoral propia, elevando el horror y profundizando el tono distópico del universo.

Danny Boyle comenta:

“Nia fue la elección perfecta para dirigir El Templo de los Huesos. Alex Garland y yo admirábamos desde hace tiempo su reinterpretación de Candyman. Reconocimos en ella un talento excepcional para el horror y un amor genuino por 28 Días Después. Honra lo que los fans aman de la franquicia, al mismo tiempo que hace la película completamente suya, llevándola a territorios aún más oscuros e intensos”. Danny Boyle

Por su parte, Alex Garland, creador del mundo junto a Boyle y guionista de esta entrega, señala:

“28 Años Después fue una historia demasiado grande para contarse en una sola película”.

DaCosta añade:

“Lo que conecta ambas películas es que son obras idiosincrásicas, extrañas y profundamente personales desde lo artístico”.

El equipo creativo trabajó estrechamente para construir una experiencia cinematográfica inmersiva, con el regreso de Gareth Pugh y Carson McColl en diseño de producción y vestuario, y Sean Bobbitt en la fotografía. Uno de los mayores retos fue la creación del aspecto visual de los llamados siete Jimmies. Según Pugh,“Cada uno está compuesto como un mosaico de distintos chándales; hubo bordado, degradación, corte de patrones, fuego y sangre”.

McColl explica:

“Todo en este mundo se ha descompuesto desde que la infección estalló hace 28 años. Los chándales de los Jimmies están remendados en colores primarios brillantes, mientras que el de Jimmy Crystal es extrañamente inmaculado, cubierto de cadenas de oro, con una tiara y una peluca rubia que acentúan su carácter casi ceremonial”.

La diseñadora de peluquería y maquillaje Flora Moody, quien regresa de 28 Años Después, aportó de forma decisiva a la construcción visual del culto. Ante la imposibilidad de conseguir pelucas idénticas, propuso una mezcla de cabellos decolorados y pelucas acrílicas baratas, probablemente extraídas de maniquíes. “Es un culto, se trata de la uniformidad y la pérdida de la identidad individual” recuerda DaCosta.

Esta entrega no solo expande la narrativa iniciada por Boyle y Garland, sino que redefine las reglas del juego, demostrando que en un mundo devastado, el mayor peligro siempre ha estado dentro de nosotros. Los fanáticos de la saga y los nuevos espectadores tienen una cita ineludible este 15 de enero de 2026 en las salas de cine.

