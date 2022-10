Adjetivos comparativos y superlativos en inglés: ¿cómo funcionan?

Recuerde que su verbo debe estar acompañado de un 'er' para ser comparativo o de 'est' si es superlativo. Foto: Pexels

¿Se ha preguntado cómo decir que algo es más grande que otro objeto?, ¿o cómo decir que algo es más pequeño con relación a otra cosa? Pues esa es la función de los adjetivos comparativos y superlativos en el idioma inglés.

Son términos y conjugaciones, en la gramática, que permiten identificar el tamaño de ciertos objetos, personas o animales en el vocabulario común. Aprender sobre estos adjetivos comparativos y superlativos es una de las lecciones básicas dentro del idioma.

Los objetos en cuestión pueden ser más grande, más pequeño, más rápido, más alto, etc., y para poder identificar esa diferencia entre uno y otro se debe usar el término ‘than’, que se podría traducir como ‘que’.

Adjetivos comparativos, ¿cómo se emplean?

Cada adjetivo (comparativo o superlativo) cuenta su estructura gramatical propia, por eso es importante que los diferencie muy bien para organizar sus frases tanto en la escritura como en el momento de entablar una conversación.

Estructura de los adjetivos comparativos:

Nombre (sujeto) + verbo + adjetivo en grado comparativo + than + nombre (objeto).

El adjetivo en grado comparativo se refiere a agregar ‘er’ al finalizar cada verbo. En casos dónde el verbo ya tiene el adjetivo comparativo incluido, puede omitirse el término ‘than’, ya que se da a entender que va intrínseco en la frase. Este es un ejemplo: “Luis and Jorge are both my friends, but I like Luis better”, aquí ya se entiende que la comparación es entre Luis y Jorge y por eso no hay necesidad de incluir el ‘than’.

Ejemplos del uso de los adjetivos comparativos

My car is larger than hers.

This table is smaller than the one I have in house.

Your dog runs faster than Jim’s dog.

The eagle flew higher than the pigeon.

Adjetivos superlativos, ¿cómo se utilizan?

A diferencia de los comparativos, estos adjetivos funcionan para describir un objeto que es más grande o más pequeño dentro de un grupo de cosas. El más alto, el más pequeño, el más rápido, el más alto, son algunos de los adjetivos superlativos que se pueden usar en el idioma.

Estructura de los adjetivos superlativos:

Nombre (sujeto) + verbo + the + adjetivo en grado superlativo + nombre (objeto).

En este caso, la terminación de los verbos deberá ser ‘est’. Y también, se puede omitir el primer sujeto en caso de que el adjetivo superlativo sea lo suficientemente claro al final de la oración, así: “We all threw our rocks at the same time. My rock flew the highest”, la frase ‘we all’ da a entender que es una comparación entre varias personas, por eso se omite el sujeto al final.

Ejemplos del uso de los adjetivos superlativos

My house is the largest one in our neighborhood.

This is the smallest dog I’ve ever seen.

Your brother ran the fastest of any kid in the race.

Uso de comparativos y superlativos según el tipo de verbo

1. Los verbos con una sola sílaba deben llevar ‘er’ al final para hacerlo comparativo, y ‘est’ para hacerlo superlativo.

2. Los erbos con más de tres sílabas deben llevar el término ‘more’ antes del verbo para hacerlo comparativo. Para hacerlo superlativo deben llevar el término ‘most’ antes del verbo.

