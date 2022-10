Alerta CuriosityStream: solo tienes un día para ver ‘How To Adventure’

Accede al mundo a través de una pantalla del 11 al 16 de octubre a través de la señal en vivo de CuriosityStream. Ingresa aquí y disfruta 24/7 de documentales, películas y series multipremiadas. Si eres nuestro lector, y aún no cuentas con un plan de información y entretenimiento, te invitamos a suscribirte ahora para que disfrutes beneficios únicos.

El recomendado de la semana: How To Adventure

Después de circunnavegar África en bicicleta y remar hasta América, Riaan Manser, un explorador consumado, se adentra en cuatro poderosas aventuras que llevaran su creatividad y resistencia, al límite.

Catalogada por la crítica como una producción a prueba de todo, ‘How To Adventure’ es una serie documental de acción que promete llevar al espectador por los lugares más enigmáticos del planeta.

Muchas de las situaciones que se muestran en esta producción, son consideradas, incluso, por los más jóvenes como extremas, empero, para Riaan Manser, su protagonista, el descenso por el río Storms, en la provincia del Cabo Oriental de Sudáfrica, o atravesar el desierto del Kalahari al sur de África, son peripecias que le son ya muy familiares.

Riaan y sus invitados tendrán días cargados de adrenalina, mientras recorren las dunas fuera de la carretera antes de dirigirse a un campamento en el desierto donde los amables lugareños de Al Khaznah los invitan a una comida tradicional bajo las estrellas. Luego visitarán la primera instalación artificial de surf y rafting en aguas bravas de Abu Dabi, en medio del desierto, no sin antes explorar las montañas de Mahe con los habitantes en Seychelles.

Episodios:

1. Días del desierto

2. El desierto húmedo

3. Bienvenido al paraíso

4. Abandonado

Ingresa aquí y disfruta este sábado 15 de octubre, a partir de las 8:00 p.m., 'How To Adventure' la serie a prueba de todo.

