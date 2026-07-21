Así será la Temporada de Verano 2026 del Metropolitan Opera de Nueva York en Cine Colombia

Renée Fleming quién interpreta a Hanna Glawari. Foto: Ken Howard

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Como parte de la programación de Cineco/Alternativo, las producciones Aida, de Giuseppe Verdi y La viuda alegre, de Franz Lehár, regresan a la pantalla tras el éxito de sus transmisiones originales en vivo desde el Metropolitan Opera House. Ofreciendo una nueva oportunidad para disfrutar de estas producciones en una experiencia cinematográfica de alta calidad.

El elenco reúne a reconocidas figuras internacionales como Angel Blue, Judit Kutasi, Piotr Beczała, Renée Fleming y Nathan Gunn. Los amantes de la ópera podrán apreciar estas dos obras fundamentales del repertorio universal en 14 salas de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Chía, Manizales y Medellín. Y estará disponible en dos fechas únicas, el 25 de julio y el 8 de agosto.

Gracias a una producción audiovisual de primer nivel, con susbtítulos en español, con 13 cámaras estratégicamente ubicadas en el escenario del Lincoln Center, sonido de alta fidelidad y sin efectos especiales añadidos, el público podrá ser testigo de vivir la intensidad y la emoción de cada función desde la comodidad de una sala de cine.

La viuda alegre, de Franz Lehár

25 de julio | 12:00 p.m.

La célebre soprano Renée Fleming interpreta a Hanna Glawari, la rica heredera cuya fortuna despierta el interés del gobierno de Pontevedro. Para evitar que su dinero abandone el país, la embajada idea un plan para reunirla nuevamente con el conde Danilo, un diplomático con quien comparte una historia de amor inconclusa.

Entre elegantes fiestas parisinas, encuentros inesperados y situaciones llenas de humor, la obra explora las tensiones entre el amor, el orgullo y los intereses económicos, convirtiéndose en una de las operetas más queridas de todos los tiempos.

El barítono Nathan Gunn interpreta a Danilo, acompañado por la leyenda de Broadway Kelli

O’Hara como Valencienne. La producción cuenta con la dirección y coreografía de Susan Stroman, ganadora de cinco premios Tony, y la dirección musical de Andrew Davis

Aida, de Giuseppe Verdi

8 de agosto | 12:00 p.m.

Esta obra es una de las óperas más monumentales de todos los tiempos, y llega a la pantalla grande con una impactante producción ambientada en el antiguo Egipto.

La historia sigue el amor imposible entre Aida, una princesa etíope convertida en esclava, y Radamés, el guerrero egipcio encargado de derrotar al pueblo de ella. Mientras ambos

intentan mantenerse fieles a sus sentimientos, deberán enfrentarse al conflicto entre sus naciones y a Amneris, hija del faraón y enamorada de Radamés.

Compuesta por encargo del gobierno egipcio, Aida se convirtió en una de las obras más populares de Giuseppe Verdi, célebre por sus imponentes coros, espectaculares escenas multitudinarias, elaborados ballets y una producción de gran escala que incluso incorpora caballos sobre el escenario.

¿Le gustaría profundizar más sobre los requerimientos técnicos y la narrativa de estas dos grandes producciones?

Antes de cada título, el periodista e historiador musical, Luis Carlos Aljure, presentará el “Club de Ópera de Cine Colombia”. Estos encuentros pedagógicos serán a las 5:30 pm del jueves previo a la función, vía Zoom, y están abiertos a todos los interesados en aprender y conocer este universo, sin costo alguno.

Aljure dará el contexto histórico de los compositores y sus influencias, mostrará ejemplos ilustrativos de los momentos esenciales de cada título, compartirá videos exclusivos de ensayos y presentaciones, y dará herramientas para aprender a disfrutar esta música. Cada conversatorio ofrece una valiosa experiencia de aprendizaje y enriquecimiento cultural. Inscríbase aquí. 👉 https://trib.al/RpLeiu7