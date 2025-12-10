Así es Magia Natural en el Jardín Botánico: estaciones, actividades y boletería

Jardín Botánico de Bogotá Foto: cortesia

Del 7 al 23 de diciembre, el Jardín Botánico inaugurará un recorrido especial de Navidad con estaciones temáticas, actividades culturales y una programación pensada para visitantes locales, nacionales y extranjeros.

Magia Natural es una celebración navideña diseñada para disfrutar en familia donde los visitantes podrán recorrer el Jardín iluminado y participar de talleres, cuenteros, cine, carnaval, actividades artísticas y una puesta en escena con grupos musicales y reconocidos cantantes.

Como parte de esta temporada y a modo de regalo para Bogotá, llega “Tesoros del Jardín”, una experiencia sensorial e inmersiva que estará disponible desde diciembre. Esta propuesta innovadora da voz y contexto histórico a los espacios más emblemáticos del Jardín Botánico.

Siete estaciones para descubrir

Este año, el recorrido navideño estará conformado por siete estaciones instagrameables, cada una con su propia atmósfera y actividades según la agenda del día:

Villa mágica del Jardín

Estación 70 años de una memoria viva

Cabaña de los deseos

Plazoleta de la fantasía natural

El bosque de los regalo

Entre nubes

Cascada encantada

La programación completa se podrá consultar en el siguiente enlace: https://jbb.gov.co/la-magia-natural-llega-al-jardin-botanico-una-navidad-inspiradora-con-nuevas-y-mejores-experiencias-para-los-visitantes/

El horario de atención al público será de 5:00 a 8:00 p. m. Los niños y niñas de 0 a 5 años tendrán entrada gratuita; para los de 6 a 12 años, el ingreso tendrá un costo de $6.300, y para mayores de 13 años, la entrada será de $10.000. Estas tarifas aplican durante toda la jornada e incluyen el acceso a las actividades de la agenda navideña, educativa y cultural.

La taquilla estará habilitada para la venta de boletas hasta las 7:00 p. m. La tarifa corresponde al ingreso general al Jardín Botánico y no aplica para el acceso al Tropicario.

Aliados que hacen posible esta celebración

Para esta edición, El Espectador será nuestro medio aliado principal, acompañando la difusión de una agenda que conecta naturaleza, cultura, arte y educación. Esta celebración también cuenta con el apoyo de DaviPlata, PPC y El Quye, aliados esenciales para fortalecer una oferta que promueve el encuentro ciudadano y la divulgación del conocimiento ambiental, como pilares de la misión del Jardín Botánico.

