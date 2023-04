Asiste a la función de la película ' Los Tres Mosqueteros: D’Artagnan’

Dirigida por Martin Bourboulon y protagonizada por Eva Green (Casino Royale; Penny Dreadful), Vincent Cassel (Black Swan; Irreversible), François Civil (Call My Agent!), Romain Duris (Eiffel) y Pio MarmaÏ (En liberté!),’Los tres Mosqueteros: D’artagnan’ , es una producción renovada que traslada al espectador a la época turbulenta del reinado de Luis XIII, asediado por conflictos religiosos y políticos.

Esta ambiciosa cinta, que mantiene la esencia de la novela clásica de Alexandre Dumas, una obra de fama mundial, es la primera parte de una saga de dos entregas, que fueron filmadas simultáneamente. Su historia se basa en D’artagnan, el joven gascón que se une a los tres valientes mosqueteros del Rey -Athos, Portos y Aramis-, para salvar el honor de la Reina Ana de Austria y enfrentar las oscuras maquinaciones del cardenal Richelieu y su aliada Milady de Winter. La segunda parte, Los tres mosqueteros: Milady, será estrenada mundialmente en diciembre de este año.

‘Los tres Mosqueteros: D’artagnan’ cuenta también con las actuaciones de Vicky Krieps (Phantom Thread), Louis Garrel (Little Women), Lyna Khoudri (The French Dispatch), Jacob Fortune-Lloyd (Star Wars: Episode IX–The Rise of Skywalker) y Éric Ruf, de la Comédie Française, entre otros. A ellos se une un reconocido equipo creativo integrado por el director de fotografía Nicolas Bolduc (La belle époque), la editora Célia Lafitedupont (In the Beginning), el director de arte Stéphane Taillasson (Mr. Nobody), el diseñador de vestuario Thierry Delettre y el compositor Guillaume Roussel (Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides).

Esta película fue estrenada en Francia el pasado 4 de abril y en su primer fin de semana logró un recaudo de taquilla de $7.6 millones de dólares, con buena aceptación de la crítica especializada y una gran expectativa en los 56 países que ya confirmaron su estreno.

En Colombia y bajo la distribución de Cine Colombia,’ Los Tres Mosqueteros: D’Artagnan’ la más grande aventura como nunca la has visto de Pathé Films, se estrenará este jueves, 20 de abril de 2023 en todas las salas de cine del país.

