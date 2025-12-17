Avatar: Fuego y Cenizas se estrena en Colombia este 18 de diciembre: ¿qué trae de nuevo?

Varang (Oona Chaplin) in 20th Century Studios' AVATAR: FIRE AND ASH. Photo courtesy of 20th Century Studios. © 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved. Foto: 20TH CENTURY STUDIOS - Cortesia

Tras el estreno de la primera película de Avatar en 2009 —que se convirtió en un fenómeno de taquilla a nivel mundial—, la saga dirigida por James Cameron regresa a la pantalla grande con su tercera entrega, Avatar: Fuego y Cenizas, luego del lanzamiento de Avatar: El camino del agua.

En esta ocasión, Fuego y Cenizas retoma la historia apenas unas semanas después de los acontecimientos de Avatar: El Camino del Agua, consolidándose como una continuación directa. La trama se adentra en las consecuencias inmediatas de la pérdida de Neteyam y en la forma en que cada integrante de la familia enfrenta el duelo, las tensiones internas y la presión de un mundo que continúa transformándose a su alrededor, al mismo tiempo que profundiza en la relación entre Jake y Lo’ak, quienes atraviesan un momento decisivo en el que padre e hijo actúan como un espejo del otro y buscan entender su lugar en medio del conflicto.

En este nuevo recorrido por Pandora surgen también nuevos pueblos. Por un lado, aparece el Clan Ceniza, un clan marcado por la devastación de su territorio y por una historia que define su dureza, y Comerciantes del Viento, un grupo nómada que viaja por los cielos y amplía la diversidad cultural de Pandora con nuevas dinámicas, estéticas y tradiciones.

La película se estrenará en los cines del país el 18 de diciembre de 2025, y tendrá su preestreno este 17 de diciembre. Colombia ya vivió el esperado regreso a Pandora con la premiere de esta nueva entrega, una noche cargada de energía en la que fans, creadores de contenido e invitados especiales pudieron disfrutar por primera vez de la película.

El evento tuvo lugar en la sala IMAX de Cine Colombia Nuestro Bogotá, en donde los invitados pudieron ingresar al impresionante universo de James Cameron a través de esta enorme pantalla de gran formato y gafas 3D. El ambiente inspirado en un nuevo lado de Pandora, acompañó la proyección y dio a los invitados un primer acercamiento al nuevo clan que presenta la película, haciendo que la noche comenzará a sentirse como parte del viaje que propone la historia.

“Le damos la bienvenida de regreso a un mundo que ha marcado a millones de personas, en el que la tecnología y el arte se unen para contar historias profundamente humanas. Esta tercera entrega nos lleva a un viaje más íntimo, más emocional y más desafiante en el que se presentan nuevos personajes y nuevas amenazas, pero también nuevas conexiones. Es imposible no sentir gratitud al presenciar el resultado de años de innovación plasmados en este viaje tan alucinante; resulta muy fácil dejarse envolver por los colores, los paisajes y las emociones que el universo de Avatar puede ofrecer” dijo María Paula Rojas, Gerente de Marketing de Cinecolor Colombia, representante oficial de The Walt Disney Company en Colombia.

Para muchos, esta nueva entrega se perfila como una de las más impactantes y conmovedoras de la saga. Así lo manifestaron actores y creadores de contenido como Mariana Infante, conocida en redes sociales como Machis, y Nicolás Rubiano, más conocido como Rubigol. A estas voces se sumó el actor Ramiro Meneses, quien afirmó: “Me encantó. Me parece una película inteligente, con detalles bellísimos no solo en los cuerpos, sino también en los paisajes y los animales, que uno llega a creer que pueden existir. El mensaje es claro: hay que cuidarnos y cuidar lo que tenemos”.

Además, recientemente se destacó la participación de talento colombiano en el lanzamiento global de la película: la actriz y presentadora Laura Barjum fue invitada a la premiere mundial en Los Ángeles, donde acompañó la presentación de la nueva entrega, entrevistó a miembros del elenco y a los realizadores, y vivió una experiencia inmersiva en los estudios de 20th Century Studios, conociendo de primera mano la tecnología innovadora utilizada para dar vida al universo de Pandora.

Este año, la magia de Pandora también se hace presente en Brilla Sueños, que estará abierto hasta el 12 de enero en la zona Sencia, detrás del Campín. Allí, Cinecolor Colombia ofrece una experiencia inspirada en Avatar: Fuego y Cenizas, permitiendo que miles de visitantes vivan un adelanto del universo de la película en un espacio donde la imaginación y la tecnología transforman la noche.

Finalmente, la película llega a todos los cines del país el 18 de diciembre de 2025, con funciones en IMAX 3D, Dolby Cinema 3D, RealD 3D y pantallas premium.

