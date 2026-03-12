Bryan Adams en Bogotá 2026: fecha, lugar y cómo comprar las entradas

Bryam Adams Foto: Cortesía

El cantante y compositor canadiense Bryan Adams se presentará en Colombia el próximo 20 de marzo de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá, como parte de su gira mundial “Roll With The Punches”, con la que actualmente recorre distintos escenarios de Norteamérica y Europa.

El concierto reunirá nuevo material y varios de los éxitos que han marcado la carrera del artista, consolidado como una de las figuras más influyentes del rock internacional durante las últimas décadas.

Con cerca de cuatro décadas de trayectoria, Adams ha alcanzado el primer lugar en listas musicales de más de 40 países y ha recibido numerosos reconocimientos internacionales. Entre ellos figuran un Premio Grammy, varios American Music Awards, además de tres nominaciones a los Premios de la Academia y cinco a los Globos de Oro. El músico también ha sido distinguido como Compañero de la Orden de Canadá, uno de los máximos honores civiles de su país.

Además de su carrera discográfica, el artista ha desarrollado proyectos en otros campos creativos. En 2018 participó como coautor de las canciones del musical Pretty Woman: The Musical. En 2022 publicó su decimosexto álbum de estudio, So Happy It Hurts, y un año después lanzó el álbum doble Classics, en el que regrabó algunos de sus temas más emblemáticos. Posteriormente publicó una caja especial con grabaciones de su residencia en el Royal Albert Hall.

En agosto de 2024 el músico creó su propio sello independiente, Bad Records, con el que presentó una edición limitada en vinilo de siete pulgadas, un sencillo digital y un video con las canciones “Rock And Roll Hell” y “War Machine”. Más recientemente publicó el álbum Roll With The Punches, que da nombre a su actual gira. Entre sus canciones destaca “A Little More Understanding”, una pieza con un mensaje de empatía acompañada por el sonido de rock clásico que caracteriza al artista.

El espectáculo en Bogotá hará parte de la segunda etapa del tour internacional, que llevará a Adams por distintos escenarios del mundo interpretando tanto sus nuevas composiciones como los temas que lo han convertido en uno de los referentes del rock.

Las entradas están disponibles a través de Tuboleta.

Curiosidades del rider de la gira

Entre los detalles logísticos de la gira también se destacan algunas solicitudes particulares en el rider de hospitalidad del artista.

· Menú completamente vegetariano: toda la alimentación del equipo es vegetariana, con platos como falafel, sushi vegetal, currys, pasta italiana y hamburguesas de garbanzo.

· Estaciones de cocina en vivo: el catering incluye estaciones atendidas por chefs que preparan los alimentos al momento, como huevos orgánicos para el desayuno, barra de pasta italiana y wok de verduras con tofu.

· Vinos de alta gama: en el camerino se solicitan botellas de vino tinto de alrededor de 100 dólares, además de vino blanco premium.

· Jugos naturales preparados al momento: el rider exige un exprimidor profesional y productos frescos como zanahoria, remolacha, manzana, limón, lima, apio y jengibre.

· Postres artesanales: las galletas y postres veganos deben ser de panadería o caseros, no industriales.

· Amplia variedad de bebidas: kombucha, Vitamin Water, cervezas locales IPA y Lager, cerveza premium sin alcohol, Gatorade y agua con gas saborizada.

· Snacks después del concierto: tras el espectáculo se sirven al menos nueve pizzas grandes y 48 cervezas locales para el equipo de trabajo.

· Toallas para camerinos y escenario: el rider también incluye decenas de toallas blancas y negras distribuidas entre el escenario y los camerinos.