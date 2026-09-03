¿Buscando descuentos para decorar o renovar su hogar? Feria del Hogar anuncia trasnochones

Los hogares conformados por una o dos personas representan cerca del 45% del total nacional, una composición que está modificando la manera en que las personas habitan, equipan y transforman sus espacios. Foto: Canva

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La Feria del Hogar 2026 prepara diferentes alternativas para facilitar el acceso de los visitantes y reconocer su participación durante los 18 días del evento. La edición, que se realizará del 3 al 20 de septiembre en Corferias, contará con jornadas de ingreso gratuito y beneficios en boletería.

Los viernes 4 y 18 de septiembre, entre las 4:00 p.m y las 9:00 p.m, se realizarán los Trasnochones de la Feria del Hogar, con ingreso gratuito durante este horario. La boletería también contará con beneficios especiales.

Para el público general, estará disponible una promoción de 2x1 en taquilla de lunes a miércoles. Por su parte, la comunidad de El Espectador podrá acceder a la promoción 2x1 todos los días durante la feria, presentando su cédula en taquilla para acreditar el beneficio.

Durante sus 18 días de programación, la Feria del Hogar ofrecerá a los visitantes la posibilidad de participar en diferentes eventos y actividades, así como conocer propuestas y tendencias relacionadas con muebles, electrodomésticos, tecnología, decoración, moda y otros productos para el hogar.