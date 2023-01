¿Cómo decir hoy, ayer, anteayer y pasado mañana en inglés? Aquí le explicamos

Existen ciertas frases en español que se usan con regularidad, pero que, con el cambio a otro idioma, pueden perderse dentro del amplio vocabulario que tiene un nuevo lenguaje y que, además, se posicionan dentro de la lista de palabras de niveles avanzados de compresión.

Si bien esa es la primera impresión con las frases, palabras y expresiones que no se conocen tan fácilmente y que tampoco se escuchan con tanta frecuencia, estas se pueden aprender más fácilmente de lo que parece y, de hecho, son conceptos cortos y muy dicientes.

Este es el caso de palabras que se relacionan al tiempo en el día a día y que, en español, se pueden utilizar casi a diario. Aquí le mostramos cómo se dice ayer, anteayer, pasado mañana y otros tiempos comunes en una conversación en inglés.

Estas son algunas de las expresiones temporales en inglés más usuales y las que son más recurrentes en cualquier oración y conversación. Aunque su sentido cambia un poco en inglés, el significado y uso es el mismo que en español:

Y así las debe pronunciar en inglés americano:

Estos son algunos ejemplos del uso de estas expresiones temporales en inglés, para que entienda el correcto uso de cada una en una oración del común:

I saw María the day before yesterday - Vi a María anteayer.

He’s arriving in town the day after tomorrow - Él estará llegando a la ciudad pasado mañana.

What are you doing after work tomorrow ? - ¿Qué vas a hacer después del trabajo mañana?

Do you want to go to the beach today ? - ¿Quieres ir a la playa hoy?

The next day = que traduce el día siguiente o el día después | Ejemplo: I arrive on January 9th and the next day I’ll visit María.

The day before (that) = que traduce el día anterior | Ejemplo: The day before Martha went, i went to the beach.

Last night = que traduce anoche (tiempo)| Ejemplo: I went to eat early last night.

The last night = que traduce la última noche | Ejemplo: The last night i dance all night in a bar near to my house.

The night before last = la noche antes de anoche (antenoche) | Ejemplo: My neighbor make so much noise the night before last.