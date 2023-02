¿Cómo encontrar la mejor tasa de un CDT?

Para todos los efectos, el CDT es un título valor que puede ser negociable o endosable a un tercero para que sea cobrado cuando se cumpla su plazo, es decir, el banco solo devolverá el dinero del CDT en la fecha pactada de terminación al abrir el CDT. (El CDT no es un producto financiero líquido, es decir que no puede retirar el dinero que depositó cuando quiso. Tiene un inicio y un fin pactado), ya que el Banco no pagará el CDT hasta que no se cumpla el plazo pactado, para facilidades del usuario, hay opciones como lo es un CDT flexible brindado por Mejor CDT, en el cual ellos le compran tu CDT en caso de que tenga alguna urgencia y necesite el dinero antes del tiempo.