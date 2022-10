¿Cómo es el proceso de siembra? ¿Cuál es la fecha ideal? Aquí despejamos tus dudas

La Suscripción Digital Plan Ambiental, con El Espectador, incluye la siembra de un árbol a tu nombre en la Reserva Natural Yurumí. Conoce el proceso de siembra, fechas y planeación. Foto: Diseñador

Bajo el lema ‘la información es la herramienta del cambio’, el Plan Digital Ambiental de El Espectador, promueve la iniciativa de garantizar la protección y el equilibrio del ecosistema, mediante la siembra de árboles nativos, por parte de sus suscriptores, en la Reserva Natural Yurumí. Un área protegida con características especiales, algunas veces únicas al poseer maravillas naturales en peligro, ubicada en la altillanura llanera, en el departamento del Meta.

Por ende, este plan de información busca crear conciencia sobre la importancia de cuidar nuestro planeta, mediante la lectura digital. Minimizando el impacto causado por el gasto energético y la utilización de otros recursos, para alcanzar una reducción significativa en la huella de carbono por cada uno de los suscriptores.

Para El Espectador, es primordial involucrar a sus lectores con el cuidado del medio ambiente, esto significa generar información periodística permanente y de calidad, con menos recursos. Posibilidad de llegar a más personas, para que el mensaje se replique y generar el mayor impacto.

¿Qué incluye tu plan Digital Ambiental con El Espectador?

Acceso permanente a todo el contenido de www.elespectador.com. Te permite recibir un boletín de noticias temático, como también la posibilidad de disfrutar de la versión en PDF de la edición impresa. Participar en eventos exclusivos con enfoque cultural y de temas que son tendencia. Posibilidad de explorar la biblioteca digital pedagógica Bibo con coleccionables desde 2011.

Este plan te permite a su vez acceder a beneficios de la suscripción prémium; donde podrás disfrutar de la señal en vivo y contenido seleccionado de CuriosityStream, la plataforma de documentales más importante del mundo. Potenciar tus habilidades personales y profesionales con los cursos de Crehana, la herramienta que ha transformado vidas desde la educación. Acceder a descuentos en teatro y literatura, entre otros valores agregados de entretenimiento.

Adicional, tu Suscripción Digital Plan Ambiental, incluye la siembra de un árbol a tu nombre en la Reserva Natural Yurumí. Una acción en pro del medio ambiente que aporta a la captura de carbono, ya que al plantar un árbol, se fortalecen los corredores biológicos, mejora el hábitat para los animales, y se reconstruye el suelo, lo que permite mejor manejo de las aguas.

Conoce el proceso de siembra, fechas y planeación

Ubicación, correcta selección de las especies nativas, preparación del terreno y fechas idóneas, son aspectos fundamentales a tener en cuenta para que el proceso de siembra sea óptimo. Paola Campo Soto, directora de la Fundación Yurumí, despeja dichas dudas.

¿Cómo se realizará el proceso de siembra (Bosque El Espectador), para los suscriptores al Plan Digital Ambiental?

En este momento estamos en la planeación del área a restaurar (Bosque El espectador); esto quiere decir que ya tenemos el número de árboles y las especies que se van a utilizar. Afortunadamente, contamos con árboles y plántulas listas en nuestros viveros para que en el mes adecuado empecemos a sembrarlos y puedan lograr sobrevivir y crecer.

¿En qué época del año no es recomendable plantar?

Cada región tiene épocas que marcan los momentos adecuados para seguir el proceso de siembra. En los llanos (generalizo), en nuestra región (Puerto López, Meta) tenemos épocas muy marcadas de lluvia y sequía. Si no ponemos atención a esto, los procesos son un fracaso. Por ejemplo, si sembramos unos árboles en octubre es seguro que no sobrevivirán, pues, llega la temporada seca en diciembre y se extiende hasta marzo, en ese tiempo no hay lluvias, la temperatura es muy alta y los vientos son muy fuertes, por lo tanto, la tierra se erosiona y es prácticamente imposible regar o humedecer las áreas, ya que estas son grandes extensiones y la poca agua que hay se debe cuidar para el consumo de los animales y los humanos.

Teniendo en cuenta lo que mencionas. ¿En qué mes se iniciaría el proceso de siembra (Bosque El Espectador), para tranquilidad de nuestros suscriptores Plan Digital Ambiental?

La siembra de los árboles para el bosque empezará en el mes de marzo de 2023. De hecho, seguiremos plantando durante el segundo trimestre del mismo año, exactamente hasta mayo. El bosque seguirá su proceso de cuidado y mantenimiento hasta lograr su estabilización.

¿Cómo pueden seguir los suscriptores el proceso de siembra y crecimiento de sus árboles?

Pueden ver el proceso de crecimiento en el vivero y posterior desarrollo de sus árboles, mediante comunicaciones esporádicas vía correo electrónico. En estas pueden estar al tanto sobre las especies que estaremos sembrando, sobre nuestros ecosistemas y sobre las actividades de conservación, restauración y protección que estamos adelantando.

De esta manera, la Reserva Natural Yurumí y El Espectador, cumplen con su propósito principal, el de la siembra de un bosque de árboles nativos en la Reserva, lo que aportará al proceso de restauración que se está desarrollando en la actualidad, en pro del medio ambiente.