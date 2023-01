¿Cómo felicitar a una persona en inglés? “Congratulations” no es la única opción

Celebrar es algo común en el ser humano y las oportunidades en las que las personas pueden dar un mensaje de aliento y de felicitación pueden estar más cerca de lo que parece y en inglés, sobre todo en ámbitos laborales, es una necesidad saber cómo se puede expresar es alegría.

Parte de la ampliación de un vocabulario es aprender los términos que hacen más sencillo el entendimiento de una frase y que, aunque no estén en los libros de estudio, son palabras clave que se usan de forma frecuente en países donde el inglés es el idioma natal.

Estas son las formas de felicitar en inglés que no únicamente deben incluir la palabra “congratulations”, la palabra más conocida en este tópico. Existen varias formas de decir ‘felicitaciones’ en conversaciones casuales y formales, estas son algunas de ellas.

“Congratulations” traduce ‘felicitaciones’ y se puede usar informalmente de la siguiente manera: “I am so happy you have the new job. Congratulations!” (Me alegro de que haya obtenido su nuevo trabajo. ¡Felicitaciones!)

“Felicitations” traduce ‘felicitaciones’ y su uso es mucho más formal que la alternativa anterior de la siguiente manera: “I offer you my felicitations on your job”. (Le felicito por su discurso).

“Three Cheers” traduce ‘tres hurras’ o ‘aplausos’, es una forma coloquial e informal para expresar alegría por el otro. Por ejemplo, así: “Three cheers for your newborn baby!” (¡Tres “hurras” para su bebé recién nacido!)