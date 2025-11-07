Con solo una suscripción, Fitpal te dará acceso a más de 300 gimnasios en Colombia

Una alternativa integral para quienes buscan cuidar su cuerpo y su mente sin limitarse a un solo espacio. Foto: Getty Images

Esta plataforma colombiana de bienestar apuesta por la mejora de la salud física y mental, conectando a los usuarios con una red de los mejores centros fitness y de bienestar del país. Fitpal, se ha posicionado como una alternativa integral para quienes buscan cuidar su cuerpo y su mente sin limitarse a un solo espacio, con presencia en 28 ciudades de Colombia y más de 600 sedes aliadas.

Ofrece acceso a más de 80 tipos de entrenamientos, entre los que se destacan crossfit, yoga, pilates, danza, boxeo y entrenamiento funcional, así como actividades enfocadas en el bienestar emocional y el desarrollo personal, como finanzas personales, liderazgo, comunicación asertiva, trabajo en equipo y coaching.

Una propuesta para cada estilo de vida

Fitpal cuenta con tres planes de suscripción diseñados para adaptarse a las necesidades de cada usuario:

Fitpal Go: Permite el acceso presencial a más de 600 centros fitness, de belleza y bienestar, con disponibilidad en más de 20 ciudades del país. Este plan incluye el servicio Fitpal Home y ofrece más de 50 tipos de entrenamiento y opciones a domicilio, según la sede elegida.

Fitpal Home: Ideal para quienes prefieren entrenar desde casa. Ofrece acceso a tres modalidades de clases virtuales, rutas guiadas, sesiones en vivo (martes y jueves) y una biblioteca con más de 600 videos pregrabados y 30 tipos de entrenamiento en diversas disciplinas.

Fitpal Class: Permite comprar 1, 2, 4 o 6 clases presenciales por mes, sin necesidad de membresía, con acceso a más de 600 sedes en más de 20 ciudades del país.

Red de centros aliados de primer nivel

Fitpal trabaja únicamente con centros de bienestar reconocidos a nivel nacional, entre ellos Cyglo, Stark, Spinning Center, KO Urban Detox Center Hilow, FitforAll y Bodybryte, garantizando una experiencia de entrenamiento de alta calidad.

¿Cómo puedo agendar una clase?

Las clases deben agendarse de manera diaria o semanal a través de la plataforma, donde podrá consultar la lista completa de centros, actividades disponibles y un mapa con la ubicación exacta e información detallada de cada establecimiento. La inscripción se puede realizar en www.fitpal.co, desde donde podrá gestionar sus reservas de forma sencilla.

Para que aproveches al máximo tu beneficio, sigue esta guía paso a paso donde te explicamos cómo activar tu código de descuento dentro de la plataforma. Sigue cada instrucción y en pocos minutos podrás acceder a tu plan y comenzar a disfrutar de todos los servicios que Fitpal tiene para ti.

