¡Prográmese! Cuatro óperas gratis del Teatro Mayor hasta el 30 de octubre

De Claudio Monteverdi con libreto de Giovanni Francesco Busello. Foto: © Juan Diego Castillo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Teatro Digital es una plataforma digital gratuita del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y Bancolombia creada en 2014 con el propósito de ampliar el acceso a la cultura y llevar lo mejor de las artes escénicas a las pantallas de las personas en todos los rincones de Colombia y del mundo.

Esta programación que se transmite en www.teatrodigital.org esta conformada por diferentes ciclos temáticos, en donde participan espectáculos grabados en el escenario del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y contenidos producidos por más de 14 instituciones culturales de Colombia, Chile, México, España, China, Francia, Italia y Perú.

Durante este mes de octubre, podrá disfrutar de L’incoronazione di Poppea, Otello, Così fan tutte y La traviata, cuatro obras que han marcado la historia de la lírica, en producciones que ponen en el contexto actual temas universales como el amor, la pasión, y el poder.

‘L’incoronazione di Poppea’, de Claudio Monteverdi con libreto de Giovanni Francesco Busello.

En un estado en ruina, donde un déspota se toma el poder mediante un golpe de Estado, mientras retumba la ira del pueblo. Una cortesana con ambiciones imperiales, una emperatriz despreciada, la lucha entre la razón y el placer... Estos son los temas de ‘La coronación de Popea’, una ópera estrenada en Venecia en 1642 y que marcó la historia por ser una de las primeras que fueron presentadas para el público en general.

Esta producción del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, La Compañía Estable y Le Poème Harmonique tuvo su estreno en Bogotá en mayo de 2025. La propuesta escénica de Pedro Salazar trata de enmarcar en el contexto de las dictaduras latinoamericanas la actitud despótica de Nerón y la caída del imperio Romano. En la parte musical, Vincent Dumestre dirige a la destacada agrupación de música antigua francesa Le Poème Harmonique y a un elenco de solistas de Colombia, Venezuela, Chile y Brasil.

Una obra rara vez presentada, pero que guarda un significado inmenso por su significado para la historia de la ópera y de la música barroca.

‘Otello’- Ópera de Giuseppe Verdi con libreto de Arrigo Boito.

Estrenada en Milán en 1887, esta ópera, parte de una obra de Shakespeare y lleva a la escena un tema universal, el miedo y la inseguridad de los hombres. Es por esa razón que una relación idílica, como la de Otello y Desdémona, puede llegar a verse amenazada.

Esta producción del Teatro Real de Madrid, que fue presentada en 2016 gracias a una coproducción con la English National Opera y la Kungliga Operan de Estocolmo, revive esta producción, la penúltima de Verdi, con la dirección musical de Renato Palumbo y la dirección escénica de David Alden, y un elenco que incluye a Gregory Kunde como Otelo, George Petean como Iago, Alexey Dolgov como Cassio y Ermonela Jaho como Desdemona.

Bajo la dirección escénica de David Alden, esta producción cuenta con la participación del Coro y la Orquesta Titulares del Teatro Real.

Transmisión disponible únicamente desde Colombia.

‘Così fan tutte’ - Ópera de Wolfgang Amadeus Mozart con libreto en italiano de Lorenzo Da Ponte.

‘Così fan tutte’ es una comedia que cuenta la historia de Ferrando y Guglielmo, los prometidos de dos hermanas: Dorabella y Fiordiligi. Es tal su confianza en ellas que deciden hacer una apuesta para poner a prueba el amor y se hacen pasar por otros hombres que intentan tentar a sus prometidas.

Esta puesta en escena de Marcelo Lombardero rescata la obra de Mozart, pero la sitúa estéticamente en la década de 1970, en el auge del movimiento hippie. Esto le permite plantear juegos que le dan un toque actual a la obra y cuestionar temas como la doble moral y el sexismo. La producción que se presenta en Teatro Digital fue presentada en febrero de 2024 en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y el Coro Nacional de Colombia.

Bajo la dirección musical del maestro José Areán (México) y la dirección escénica de Marcelo Lombardero (Argentina), esta producción reúne dos visiones artísticas de gran trayectoria para dar vida a una propuesta escénico-musical de alto nivel.

‘La traviata’ – Ópera de Giuseppe Verdi con libreto de Francesco Maria Piave.

Basada en ‘La dama de las camelias’ de Alejandro Dumas, ‘La traviata’ se convirtió en una de las óperas más populares de Verdi. La historia del amor imposible entre Violetta, una cortesana parisina, y Alfredo Germont, un burgués de la alta sociedad, es el telón de fondo para tratar temas como la doble moral, los excesos y el verdadero sentido del amor. También, para proyectar algunas de las piezas musicales más exitosas en la historia de la ópera, como el famoso ‘Brindis’.

Esta producción del Teatro Real, el Gran Teatre del Liceu, la Scottish Opera y la Welsh National Opera, fue estrenada en 2015 y contó con la dirección musical de Renato Palumbo. Director de escena: David McVicar. Una oportunidad para ver una versión impecable de una ópera que ha marcado la historia.

Transmisión disponible únicamente desde Colombia.

30% de descuento para suscriptores de El Espectador

Los espectáculo del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo son una oportunidad para experimentar la fusión entre la historia y la música, por medio de montajes que resaltan temas universales que son sorprendentemente vigentes para nuestra sociedad.

Adquiera sus entradas con un 30% de descuento por ser suscriptor de El Espectador en los planes Prémium, Superprémium y del impreso. Ingrese el código único enviado a su correo electrónico y/o presente su cédula en la taquilla del teatro para obtener el descuento.

🎭 ¿Quiere estar informado de todos los beneficios a los que puede acceder por ser suscriptor de El Espectador? Lo invitamos a ingresar aquí a su zona de usuario. 📚🎭