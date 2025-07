Desafiando el diagnóstico, el libro sobre plantas medicinales y salud preventiva

Resume e infórmame rápido

Para empezar este libro no busca sustituir un tratamiento médico, ni pretende curar una enfermedad. Tal como se menciona en el primer capítulo, su propósito es complementar los tratamientos convencionales. A través de la implementación de buenos hábitos, donde se propone mejorar la calidad de vida de las personas.

No encontrará en él la cura para el cáncer, pero sí recetas, consejos y hábitos que puede implementar en su rutina para llevar una vida más saludable. Este libro no busca tratar el cáncer y siempre se recomienda consultar a un profesional de la salud para una correcta aplicación de lo que se menciona.

Desafiando el diagnóstico es una invitación a tomar conciencia sobre el estilo de vida y los hábitos. ¿Qué lo motivó a escribir este libro que fusiona la oncología con la medicina?

Una de cada tres personas podría desarrollar cáncer en algún momento de su vida, según datos de la Organización Mundial de la Salud.

Desde que comencé a trabajar en el mundo de la medicina natural, el cáncer ha sido un tema que me apasiona profundamente. He tenido varios familiares que fallecieron por esta enfermedad. En ese momento no tenía el conocimiento que poseo ahora, y quizá pude haber contribuido a mejorar su calidad de vida.

Mi objetivo no es curar, sino ofrecer una mejor calidad de vida a los pacientes, brindarles alivio, paz y tranquilidad. Con mi especialidad en oncología integrativa, lo que buscamos es reducir efectos secundarios en el paciente, fortalecer el sistema inmunológico y también acompañar emocionalmente a los familiares, que cumplen un rol fundamental.

En el libro menciona la importancia de las plantas medicinales. ¿Por qué las considera un complemento para la medicina tradicional?

Muchas veces vemos una simple hoja y no sabemos que dentro de ella ocurren mecanismos de acción complejos. En las células de las plantas hay metabolitos secundarios o compuestos activos, estos son en palabras más sencillas, la medicina de la planta. Estos compuestos o estos metabolitos o la medicina de la planta, cuando el ser humano la consume, puede brindar beneficios generando acciones directamente en la célula, en el sistema inmunológico y en los músculos.

El cáncer es una enfermedad que genera mucha inflamación. Las plantas medicinales bien utilizadas y con conocimiento profesional pueden ser un complemento necesario en pacientes de cáncer. Las plantas no van a sanar a la persona, pero sí le va a brindar calidad de vida.

Ahora, una pregunta común es ¿Qué cantidad de la planta debe utilizarse? Esto es algo en lo que fallamos mucho. Usualmente las personas ingresan a Google y buscan la planta, ven las utilidades y la empiezan a consumir. No, eso no se debe hacer sin consultar a un especialista, las plantas también pueden ser perjudiciales. No porque sea natural significa que no vaya a ser peligroso.

En el libro menciona que es importante hacer ejercicio. ¿Qué tipo recomienda?

En el paciente de cáncer es recomendable realizar actividad física con peso, se ha demostrado que en algunos pacientes de acuerdo a su estado actual, es posible realizarlo y beneficioso.

Para las personas que están sanas, es recomendable realizar actividad física porque puede reducir casi un 30% el desarrollo de muchísimas enfermedades. No solo el cáncer, puede ayudar a reducir enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, inclusive enfermedades autoinmunes.

¿Cómo cree que las personas pueden integrar la medicina natural de forma efectiva sin reemplazar la atención médica tradicional?

Informándose correctamente. Es fundamental saber cómo usar las plantas, no solo para qué sirven, porque si se abordan con noticias de Google, no vamos a ver un beneficio. Y como mencioné, esto es una terapia complementaria.

Ahora bien, existen plantas que son bastante seguras, como la cúrcuma, el tomillo o el orégano que una persona en general puede tomarlas. Pero creo que es sumamente importante que las personas tanto saludables como enfermas empiecen a implementarlas, pero para esto tienen que tener una guía, y buscar ayuda profesional.

Hay médicos que se enfocan en la medicina natural desde un ámbito científico y profesional, son ellos quiénes guían a las personas a utilizarlas de forma correcta para implementarlas.

La medicina integrativa sigue ganando terreno, pero aún hay escepticismo. ¿A qué lo atribuye?

Pienso que es por la desinformación que hay en el tema de la medicina natural, pero actualmente hay muchos laboratorios que se dedican a hacer investigaciones en la medicina natural. Ya puedes encontrar muchísimas investigaciones por laboratorios en universidades prestigiosas enfocadas en medicina natural y que han tenido resultados positivos.

Ahora bien, actualmente en el tema de la medicina natural hay más apertura, sobre todo en los jóvenes, y en personas adultas también, pero sobre todo en los jóvenes. Yo pienso que los escépticos han sido más fuertes por la desinformación que en Google o en Tik Tok se puede encontrar. También está Facebook, donde me he encontrado que venden curas milagrosas cuando en la medicina convencional ni siquiera existe.

Entonces, más bien lo que buscamos es prevenir, que eso sí se puede. Y si está comprobado científicamente que se pueden prevenir las enfermedades y mejorar la calidad de vida del paciente.

¿Qué mecanismos pueden usar los jóvenes para evitar la desinformación? ¿Cómo se debería hacer la curación del contenido?

No dejarse llevar tanto por lo que ven en redes sociales, creo que sería lo mejor. Yo creo que el filtro es investigar quién es esa persona, en qué consisten sus estudios y cómo te brinda la información, porque si alguien en internet te vende la cura, descártalo.

Porque sí, muchas enfermedades del cuerpo se pueden revertir cuando tú haces cambios drásticos al 100 %. El cuerpo es sabio, el cuerpo es perfecto, el cuerpo es una máquina poderosa; simplemente necesita una buena gasolina. ¿Y qué es esa buena gasolina? Actividad física, consumo de agua y buena alimentación.

Sin embargo, hay muchísimas enfermedades que no pueden ser reversibles, donde la persona va a depender de un fármaco toda la vida, pero puede complementarlo con otro tipo de medicina para disminuir los efectos secundarios que pueda generar ese fármaco.

Para finalizar. ¿Cuál es el mensaje central que le gustaría que le gustaría que los lectores se lleven sobre su libro?

Este es un libro que está sustentado en investigaciones científicas, hoy es el momento de cambiar los hábitos. No haciendo dieta, se trata de cambiar esos hábitos que son los que muchas veces nos llevan a las enfermedades.

Sigamos promoviendo el comer más vegetales, el comer más fruta, esta es una guía de forma reducida, pero no sustituye a un médico profesional.

