¿Dónde vender su ropa de segunda? Estas son algunas opciones

La ropa de segunda mano busca luchar contra el fast fashion a nivel mundial. Foto: Pexels

El fast fashion o moda rápida por su traducción al español, es el término que se usa para definir los diseños de ropa que salen en las pasarelas más actuales de las marcas y que, en un lapso muy corto, entran y salen de la venta gracias a su popularidad.

Este, además de ser un asunto de moda, se convirtió, con el paso del tiempo, en algo medioambiental, pues el impacto que causa la fabricación de telas, materiales y accesorios para las prendas y después, la acumulación de residuos (ropa) en desuso en los vertederos de basura, provoca daños en el ecosistema.

Muchas personas, con el fin de evitar el uso inadecuado de sus prendas y del gasto exorbitante de dinero en ropa nueva, han optado por acudir a la compra de ropa de segunda mano, que es una alternativa para ahorrar y darle un nuevo uso a las prendas que estaban escondidas en su armario.

Incluso marcas como Zara, han anunciado su incursión en este tipo de moda, junto a otras marcas como Balenciaga y Levis que también le han dicho sí a la ropa de segunda mano.

¿Dónde puede comprar y vender su ropa de segunda en Bogotá?

De acuerdo con el reporte titulado ‘What an accelerating secondhand market means for fashion brands and retailers’, la Generación Z es la que más compra con 31% y vende, con un 44%, artículos de segunda mano; seguido de estos se ubicaron los Millennials en estas categorías con niveles de 27% y 37% respectivamente.

Por eso, hablar de las opciones que ofrece el mercado actual para comprar y vender ropa de segunda de forma segura, cobra tanta relevancia para los jóvenes y adultos que están iniciando en la tendencia de la reutilización de las prendas.

1. GoTrendier

Aquí podrá encontrar un catálogo variado de prendas de segunda mano que diferentes usuarios han puesto a la venta. Los precios varían dependiendo del estado de la prenda y de la marca, pero en general es ropa que es accesible para todo tipo de público.

2. Closeando

Hay diferentes categorías de ropa de segunda mano en perfecto estado a las que puede acceder sin problema. Aquí podrá comprar zapatos, faldas, suéteres y más, usados o nuevos dependiendo de sus necesidades y gustos.

3. ClosetUp

En esta tienda podrá encontrar prendas de diferentes marcas reconocidas con precios que pueden estar entre los $ 18.000 pesos en adelante. Hombre y mujeres pueden acceder a diferentes tipos de prendas para todas las ocasiones y gustos.

Consejos para comprar ropa de segunda

Ya que conoce las opciones para comprar y vender su ropa en tiendas online, ahora le daremos algunos consejos para que escoja las prendas más apropiadas en este proceso de la segunda mano. Recuerde que muchas tiendas no tienen compra de productos, por lo que debe acudir a espacios donde pueda publicitar su ropa.

Limpieza: entregar o comprar una prenda limpia y en buen estado garantiza la durabilidad de su ropa de segunda mano. Así como hay prendas que están casi nuevas (con dos o tres posturas), hay otras que pueden estar un poco más desgastadas.

Cuidado con las tallas: verifique que la talla sea la más apropiada para su cuerpo (en caso de estar comprando), la horma de muchas marcas varía dependiendo del estilo, por eso pregunte al vendedor por las medidas.

Ser consciente del uso: no se deje llevar por el precio, recuerde que la idea de comprar ropa de segunda mano es darle una vida nueva y no para dejarla escondida en su armario.

