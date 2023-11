Dos entradas al precio de una para el Salón del Automóvil en Corferias

Más de 42 marcas mostrarán cerca de 400 vehículos durante los 11 días de la feria. Foto: Diseñador

El Salón del Automóvil de Bogotá está de vuelta con una ‘edición especial’ que promete emocionar a los amantes de los automotores. Este evento, que es posible gracias al esfuerzo conjunto de Corferias y Fenalco, responde a una necesidad del sector, que desde 2018 no contaba con este escenario, posicionándose como la vitrina de vehículos nuevos con la mayor variedad y calidad en el país.

A lo largo de 17 pabellones, los visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar zonas de exhibición, pruebas de manejo y espacios de financiamiento. Más de 42 marcas exhibirán cerca de 400 vehículos durante los 11 días de la feria.

Carlos Ruiz, jefe de proyecto del evento, destaca: “Este será el espacio de reencuentro del sector automotor de Colombia, donde las personas interesadas en la adquisición de autos, motos, SUV, vehículos utilitarios y de carga ligera podrán acceder de primera mano a ofertas comerciales y a nuevos modelos que impulsarán el segundo semestre del año. En esta vitrina especializada de la industria automotriz podrán encontrar todas las marcas del mercado, así como accesorios, complementos, servicios, lubricantes y productos relacionados con el sector”.

Además de la exhibición, el evento contará con el respaldo de importantes fabricantes y distribuidores de automóviles, así como de entidades financieras que ofrecerán opciones de financiamiento para la compra de automóviles y motocicletas cero kilómetros.

Una de las características más destacadas de esta edición será la Zona Test Drive, donde los asistentes podrán experimentar de primera mano la potencia y el rendimiento de los vehículos más recientes, con el objetivo de conocer a fondo los avances y las nuevas propuestas de mercado que resaltan la conducción en su máxima expresión.

Los componentes adicionales del Salón del Automóvil 2023 incluirán la oportunidad de explorar avances tecnológicos en la industria automotriz, la diversidad de marcas líderes presentes, experiencias interactivas para los visitantes y un enfoque en la sostenibilidad, destacando los vehículos eléctricos y las opciones de movilidad ecoamigables.

Precio de boletería y horarios

Los interesados en la adquisición de autos, motos, SUV vehículos utilitarios y de carga ligera, entre otros, podrán acceder de primera mano a las ofertas comerciales y nuevos modelos. El precio de la entrada preventa para mayores de 12 años es de $28.000, mientras que los menores de 11 años ingresan sin costo.

Corferias abrirá sus puertas para visitantes de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. El horario de taquilla para la compra de boletas será de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., mientras que el servicio de parqueadero estará disponible entre 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Las entradas para el Salón del Automóvil Edición Especial 2023, ya se puede adquirir en línea, ingresando a https://salondelautomovil.com/es/boleteria o en las taquillas a la entrada de Corferias.

