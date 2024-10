El BIFF revive el cine mudo con la Orquesta Filarmónica Juvenil y MUCINE

En el marco del décimo aniversario del Bogotá International Film Festival (BIFF), el tradicional Cine Concierto se presentará los días 15 y 16 de octubre a las 8:00 p.m. en el Teatro Estudio Julio Mario Santo Domingo. Este evento estará dedicado a los orígenes del séptimo arte, proyectando ocho cortometrajes producidos entre 1902 y 1926, que serán acompañados en vivo por la Orquesta Filarmónica Juvenil, bajo la dirección de Carlos Ágreda.

La música que acompañará las películas ha sido compuesta por miembros de la Asociación Colombiana de Compositores de Música para Cine (MUCINE). Esta organización, fundada en 2017, agrupa a más de cuarenta compositores especializados en música para proyectos audiovisuales y ha sido clave en los cine conciertos del BIFF desde 2018. Este año, un grupo de 23 compositores fue convocado para crear música original en formato orquestal, diseñada especialmente para los cortometrajes que se exhibirán.

‘Los orígenes del cine: ocho cortometrajes (1902-1926)’ Foto: Cortesía

Entre las películas destacadas, se encuentra ‘A Trip to the Moon’, de Georges Méliès; ‘Falling Leaves’, de Alice Guy-Blaché, y ‘Suspense’, de Lois Weber. Además, cortometrajes de comedia física como ‘Bears and Bad Men’, de Larry Semon; ‘An Eastern Westerner’, de Hal Roach, y dos obras de Charles Chaplin: ‘A Film Johnnie’ y ‘Kid Auto Races at Venice’. Gracias a la colaboración con la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, también se proyectará un fragmento de ‘Alma provinciana’, una de las primeras producciones cinematográficas colombianas, dirigida en 1926 por Félix Joaquín Rodríguez.

El evento es una oportunidad para vivir el cine temprano de una forma diferente, donde las imágenes de estas obras silentes cobrarán vida con música en directo, ofreciendo al público una experiencia inmersiva. Para más información y compra de entradas, se recomienda visitar el sitio web del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, www.teatromayor.org y www.tuboleta.com, único operador oficial de boletería.

El Bogotá International Film Festival presentará un cine concierto que rinde homenaje a los orígenes del cine, proyectando ocho cortometrajes clásicos acompañados por música en vivo interpretada por la Orquesta Filarmónica Juvenil.

