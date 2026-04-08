El Espectador + Project Syndicate: las ideas que están moldeando el futuro global

La plataforma donde los Premio Nobel exponen sus ideas. Foto: Harvey G

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Los aranceles de Trump reconfiguran el comercio global y golpean las exportaciones colombianas. La inteligencia artificial elimina empleos que creíamos seguros. La deuda pública crece y nadie explica con claridad qué significa eso para el bolsillo de cada colombiano. Las noticias llegan, pero el análisis que permite entenderlas, que responde el por qué y qué viene después, escasea.

Estar bien informado y tomar buenas decisiones en tiempos donde la desinformación abunda, ya sea en los negocios, las inversiones o en la vida cotidiana, exige más que titulares. Exige contexto, exige las voces de quienes realmente saben.

Por eso, El Espectador se alió con Project Syndicate, la plataforma de análisis de opinión más influyente del mundo, para traer a sus suscriptores algo que no existe en ningún otro medio colombiano, acceso directo al pensamiento de los líderes, economistas y académicos que moldean el debate global.

¿Qué es Project Syndicate?

Project Syndicate es una plataforma que elabora y distribuye artículos de opinión originales y de alta calidad a una audiencia global. Con colaboraciones exclusivas de destacados líderes políticos, premios Nobel de Economía, ex jefes de Estado, ministros y líderes internacionales, académicos de universidades como Harvard y Oxford ofrecen análisis y perspectivas de vanguardia.

En Project Syndicate se publican más de 100 columnas mensuales de análisis profundo sobre los temas más importantes del mundo.

Entre sus columnistas habituales están Joseph Stiglitz, Premio Nobel y ex economista jefe del Banco Mundial, referente indiscutible en los debates sobre desigualdad global; Gordon Brown, ex primer ministro del Reino Unido y arquitecto de la respuesta internacional a la crisis financiera de 2008; Daron Acemoglu, uno de los economistas más citados del mundo y coautor de Por qué fracasan los países; Nouriel Roubini, conocido como “Dr. Doom” por su capacidad de anticipar crisis financieras; y Kenneth Rogoff, ex economista jefe del FMI y profesor en Harvard.

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