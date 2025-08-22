El Gran Salón Inmobiliario: Oportunidades para encontrar tu nuevo hogar

En esta versión participarán cerca de 250 expositores y los visitantes conocerán más de 3 mil proyectos nacionales e internacionales. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Gran Salón Inmobiliario es el encuentro que esperan todos los interesados en adquirir propiedades de finca raíz, ya sea en Bogotá, en diversas regiones del país o en otros países. Así mismo, es la plataforma que eligen las constructoras y los diferentes actores del sector inmobiliario para lanzar sus proyectos.

En esta versión participarán cerca de 250 expositores y los visitantes conocerán más de 3 mil proyectos nacionales e internacionales.

Un panorama favorecedor para invertir en bienes raíces en Colombia

El dinamismo del sector inmobiliario en Colombia se observa en diversas regiones, expandiéndose más allá de las principales capitales, impulsado por factores como la búsqueda de mejor calidad de vida y un entorno de menor congestión.

El sector inmobiliario nacional mantuvo una dinámica estable, con una participación del 2.1% en el Producto Interno Bruto (PIB) durante el primer trimestre de 2025, demostrando su resiliencia en un contexto de crecimiento económico general del país, que se ubicó en 4.5% al cierre del último trimestre de 2024.

Este crecimiento ha sido impulsado en parte por el mismo sector inmobiliario, que registró una variación positiva del 2%.

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones de compra de vivienda para que su visita a esta versión sea exitosa

Establecer claramente sus necesidades y explorar las nuevas tendencias antes de comenzar la búsqueda de un inmueble: Es fundamental identificar sus necesidades y preferencias actuales.

Defina el tipo de vivienda que busca (casa, apartamento), el número de habitaciones y baños, la ubicación (ciudad, barrio) y cualquier característica especial que desee (balcón, garaje, áreas comunes, tecnología smart home, etcétera).

Definir el presupuesto para la compra: Siempre es crucial establecer un presupuesto claro para la compra del inmueble. Considere la capacidad de endeudamiento y los ahorros disponibles, especialmente en el contexto del “Efecto rebote” proyectado para 2025, donde muchas personas utilizarán los ahorros acumulados durante años de arrendamiento para adquirir vivienda.

Analizar las nuevas opciones de financiamiento: estudie e investigue los diferentes beneficios e incentivos ofrecidos por bancos y cajas de compensación. En la feria estarán presentes diversas entidades financieras.

Elegir el inmueble en la feria más grande del sector: Con las necesidades claras y el presupuesto organizado, puede iniciar la búsqueda de la propiedad. Recorra con calma el Gran Salón Inmobiliario y conozca las diferentes opciones presentes en esta edición, que espera recibir más de 22.000 visitantes.

Proyectar la compra: Una vez seleccionado el inmueble y definido el financiamiento, prepare toda la documentación necesaria, como la oferta de compra, documentos de identidad, certificados de ingresos y capacidad de pago.

2 x 1 para suscriptores de El Espectador

Esta feria será una excelente oportunidad para encontrar el inmueble ideal y explorar las mejores ofertas del mercado.

Por ser suscriptor de El Espectador, puedes acceder a un beneficio exclusivo de entradas 2×1, válido para todos nuestros planes.

Solo debes presentar tu cédula en la taquilla o anunciarte como suscriptor de El Espectador para hacer efectivo el beneficio.

🏡 ¿Quiere estar informado de todos los beneficios a los que puede acceder por ser suscriptor de El Espectador? Lo invitamos a ingresar aquí a su zona de usuario. 📚